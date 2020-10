Incremento del sueldo mínimo quedó en $6.000: Cámara aprobó informe de comisión mixta

En $6.000 estaría quedando el incremento del sueldo mínimo, luego que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara este miércoles el informe de la comisión mixta que revisó la iniciativa, la que ahora pasará al Senado.

El informe fue aprobado por 93 votos a favor, nueve en contra y 45 abstenciones, y pese a que también se discutió sobre la asignación familiar, la asignación maternal y el subsidio familiar, el centro del debate estuvo en el ingreso mínimo.

Así, quedó establecido que “a contar del 1 de septiembre de 2020, se elevará el ingreso mensual mínimo a $326 mil 500 para los trabajadores mayores de 18 años y hasta de 65 años de edad”.

En el debate, el oficialismo destacó la importancia de aprobar la propuesta, que estimó adecuada al contexto económico del país. Además, valoró que el Gobierno se comprometiera a revisar las cifras en abril de 2021.

En tanto, en la oposición, un grupo lamentó que no hubiera cambios respecto del texto planteado previamente y que se mantuvieran solo los $6.000 de incremento. Sin embargo, consideraron importante que en abril haya una nueva oportunidad de reajustar los montos, al tiempo que reconocieron que, de no aprobarse la norma, no habría ley.