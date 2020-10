Karla Rubilar aseguró que el triunfo del Apruebo es “un Chile que pide a gritos que se escuche su voz”

En el día después del triunfo del Apruebo en el plebiscito que dejará atrás la Constitución de 1980 e iniciará un nuevo proceso constitucional para Chile, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, entregó sus impresiones en Ciudadano ADN. Desde su cartera aseguró estar “convencida de que tenemos un rol relevante en lo que viene”.

“Vamos a tener ser bien activos en poner en el tapete muchas de las demandas que han nacido después del 18 de octubre, o 25 de octubre”, expresó Rubilar, refiriéndose a ambas fechas, la gran marcha que reunió a un millón y medio de personas en 2019, y al día de ayer, en 2020, cuando “vuelve a marchar la ciudadanía, de forma pacífica, a las urnas, usando la herramienta más poderosa que tiene un ciudadano en democracia, que es el voto”.

Frente a las demandas sociales que refleja el triunfo del Apruebo, Rubilar señaló que la autoridad debe tener un “compromiso con la descentralización. Vivir en La Araucanía no es lo mismo que vivir en Arica o en Magallanes, y eso no se ha notado en las políticas públicas de nuestro país”. Al respecto, enfatizó que “debemos ir solucionando ciertas demandas que tienen sentido de urgencia. Ahí el Congreso y nosotros, como Gobierno, no podemos depositar todo en el proceso que se inicia con los constituyentes y que va a tener una cantidad de meses donde esperamos que se respondan las expectativas de la ciudadanía”.

Un triunfo del Apruebo que fue “tan contundente, sólido y mayoritario, que significa que nos están llamando la atención a todos. Es un Chile que pide a gritos que se escuche su voz”, recordó, al mismo tiempo que subrayó la importancia de que cada chileno cuente con las condiciones para ejercer su libertad. “No sé si una persona que no tiene salud, educación, o ni siquiera un techo, puede ejercer la libertad de ser un ciudadano propiamente tal. Y ese es un debate de fondo”.

Entre esas demandas que no pueden esperar, aseguró Rubilar, están las pensiones. “Estamos en un escenario que exige una reforma de pensiones, para mejorar no solo las del futuro, sino también las de hoy”.

Karla Rubilar, quien dentro del gabinete se mostró siempre como una de las partidarias del Apruebo, aseguró también que votó Convención Constitucional, aunque prefiere no dar nombres de posibles integrantes. “Lo más importante es que aquí esté representada toda la ciudadanía, todas las miradas”, destacando lo importante de conversar. “Hay que estar disponible a ser convencidos, y no vencidos”, ilustró.

Según dijo, “ahora estamos en otro debate”, relacionado con la representación de independientes y los escaños reservados para pueblos originarios.