Plebiscito: ¿Por qué solo se permitirá votar con lápiz de pasta azul?

Una de las modificaciones que se tuvo que realizar para el plebiscito del 25 de octubre próximo, fue permitir el voto con lápiz de pasta azul para evitar el uso y el intercambio de estos elementos al momento de votar y firmar el acta en la mesa correspondiente, como forma de reducir las posibilidades de contagio con Covid-19.

Sin embargo, no dejó de llamar la atención que solo se permita votar con un “lápiz de pasta azul“, no negro, no rojo, no verde, sino azul. ¿Cuáles son los motivos?

Durante una actividad encabezada por el Presidente Sebastián Piñera este lunes, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) Patricio Santamaría, explicó que la idea de que sea azul es una forma de controlar los votos.

“El lápiz de pasta azul es muy simple, no se requiere que sea de una marca especial, basta que sea un lápiz de pasta azul, no lapicera, no tinta que se puede mover, no, un lápiz de pasta azul“, dijo Santamaría.

Leer también Política Así serán los votos que recibirá el domingo: Servel publicó las cédulas del plebiscito del 25 de octubre Nacional ¿Cuánta participación de los jóvenes se espera en el próximo plebiscito? Experto: “Nunca más vamos a tener participación como la de 1988 y 1989” Política Presidente Piñera reiteró llamado del gobierno a condenar la violencia a seis días del plebiscito del 25 de octubre

A esto además agregó que la idea es que cada votante lleve su propio lápiz, para así agilizar un proceso que por la pandemia y las normas sanitarias, ya se estima que sea más lento. Sin embargo, si el elector no tiene uno, se le entregará en la mesa, desmintiendo así algunas informaciones que circulan por redes sociales donde se ha dicho que se le impediría votar a quienes no lleven su propio lápiz.

“Si no tienen, o se les olvida, van a haber en la mesa disponibles, pero nos vamos a demorar 28 segundos más en ese proceso de votación”, puntualizó Santamaría.