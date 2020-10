“Tiemblan las cañuelas”: El duro descargo de Iván Flores a la oposición tras rechazo a acusación constitucional contra Mañalich

Virales en redes sociales se hizo el duro descargo del diputado Iván Flores (DC) luego que se declarara inadmisible la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich.

Cabe recordar que los parlamentarios Pepe Auth (independiente), Loreto Carvajal (PPD), Pablo Lorenzini (independiente, y exDC), Fernando Meza (PR), Gabriel Silber (DC), Jaime Tohá (PS) y Daniel Verdessi (DC), se abstuvieron en la votación, mientras que Jorge Sabag (DC) y Pedro Velásquez (independiente) rechazaron el libelo.

“La verdad entonces es que tenemos un gobierno que hace lo que quiere. ¿Y por qué? Porque tenemos una oposición dividida. Cuando hay una oposición fuerte, los gobiernos están obligados a hacer bien la pega. Cuando la oposición se debilita, el gobierno hace lo que quiere y eso es lo que nos está pasando”, expresó.

“Entonces cada uno es responsable, porque habiendo antecedentes como para haber aprobado la acusación constitucional, finalmente tenemos gente a la que le tiemblan las cañuelas por distintas razones o por distintas motivaciones”, aseveró.

“Para quienes tenemos convicción en que nuestro deber tiene que ver con los intereses superiores de Chile, no podemos nosotros subsumirlo a lo que son pequeños intereses personales o dudas. ¡Pónganse a estudiar, entonces, si tienen dudas! Revisen los casos, vean los antecedentes, quédese día y noche, 24 horas revisando, porque eso Chile nos pide, que estudiemos, que nos dediquemos a nuestra pega, y cuando no lo hacemos llegamos a la Sala con dudas y votamos en abstención. Ni chicha, ni limonada“, espetó.

“Eso es lo que Chile no quiere. Aquí ya sabemos que no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Y aquí también sabemos que no fueron 13 mil muertos, fueron 17 mil“, concluyó.

Sus palabras fueron ampliamente comentadas en redes sociales, donde muchos lo aplaudieron, mientras que otros lo criticaron.

Revisa aquí sus declaraciones: