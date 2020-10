Diputado Auth sobre el plebiscito: “Mi pronóstico es que va a ser la votación más concurrida de la historia de Chile”

El diputado independiente Pepe Auth se refirió a la declarada inadmisble acusación constitucional al exministro de Salud, Jaime Mañalich, así como al plebiscito de este 25 de octubre, y la participación ciudadana en ésta.

“A mí siempre me pareció un despropósito convertir la lucha contra la pandemia, que exige el máximo de unidad, en un conflicto político mayor“, comenzó diciendo en ADN Hoy, respecto a la acusación constitucional, en la cual el parlamentario se abstuvo.

“El ministro Mañalich hizo determinadas cosas, cometió determinados errores, tuvo determinados aciertos. Hay una crítica política, naturalmente, y hay críticas a la política pública que llevó a cabo, pero la acusación está fundada, a mí juicio, en un diagnóstico completamente equivocado, porque hace como si existiera una receta, un procedimiento específico, una sola estrategia para enfrentar la pandemia, y desviarse de esa estrategia fuera doloso, inconstitucional, fuera ilegal“, explicó sobre su voto.

“La verdad es que cuando uno levanta la vista del provincialismo chileno y mira el mundo, se da cuenta que hay innumerables estrategias y que aún no está consolidado, ni siquiera en la comunidad científica, cuál ha sido la mejor estrategia para enfrentar la pandemia”, agregó.

Acusación constitucional contra el ministro Pérez

Respecto a la otra acusación constitucional que habrá contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, comenzó sosteniendo: “Yo concurrí a la destitución e inhabilidad de Andrés Chadwick, voté a favor, me pareció que había una consistencia, había una situación que exigía una responsabilidad política”.

“No creo que corresponda a dos meses de iniciada la gestión de otro ministro y por un acontecimiento, que por lo demás está siendo procesado y se va a determinar una responsabilidad. A mí me cuesta hacer ese reflejo automático de algunos y que lo hacen ahora, no lo hacían antes”, manifestó.

“Cuando moría un líder mapuche y moría a manos de la policía, disparado por la espalda, nosotros no buscábamos la responsabilidad del ministro del Interior, acusándolo constitucionalmente, porque entendíamos que no tenía que ver ni con la instrucción, protocolo, enfoque del ministro del Interior de la época”, expuso.

“Yo me revelo contra el doble estándar. Yo quiero actuar de la misma manera cuando estoy en el gobierno, que cuando estoy en la oposición”, aseveró.

Participación ciudadana en el plebiscito

Asimismo, el sociólogo se refirió al plebiscito de este 25 de octubre, a una estimación de la participación ciudadana que habrá en el proceso.

“Aún con el factor pandemia, mi pronóstico es que ésta va a ser la votación más concurrida de la historia de Chile, récord que hoy día tiene la segunda vuelta Lagos-Lavín en enero del 2000, donde participaron alrededor de 7.2 millones de personas. Yo estimo que esta vez se superará la barrera de los 8 millones por primera vez“, anticipó.

“Yo apostaría a que hay una participación más masiva de la historia de Chile, y agregaría que muy probablemente se va a romper el diferencial de participación entre los jóvenes y adultos, van a votar muchos más jóvenes de lo que habitualmente votan”, señaló.

“Ya votan muchos más jóvenes con el voto voluntario y la inscripción obligatoria que en la situación anterior, se dobló la participación de los jóvenes (…) En la última elección con voto obligatorio e inscripción voluntaria, el peso del segmento 18 a 29 años fue cerca del 6-7%, en la última elección el 16%, es decir, más del doble de la gravitación”, añadió.

“Yo creo que ahora la gravitación de los jóvenes va a corresponder con el peso demográfico que tienen, porque yo observo que va a haber una tasa de participación muy similar, sino superior al del resto de los chilenos“, adelantó.

De igual forma, sobre posibles cambios en esta anticipación, declaró: “El principal adversario de la democracia y participación electoral es el temor a la violencia, sin duda”.

“Creo que lo que va a ocurrir el 18 depende en gran medida de la actitud del conjunto de los voceros, liderazgos de tanto las organizaciones sociales como las políticas, porque el resultado es muy distinto si el 18 de octubre se convierte en una sonada de violencia, o en una multitudinaria manifestación masiva previa a la fiesta de participación que debe ser el plebiscito y la celebración anticipada del inicio de un proceso constituyente, que probablemente le va a cambiar la cara al país por los próximos 30, 40 o 50 años”, indicó.

“Si se convierte en una sonada violenta, es un atentado contra ese proceso, no contra Carabineros, o el gobierno de Sebastián Piñera“, concluyó.