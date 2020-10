Segundo retiro de ahorros de AFP: Pamela Jiles aseguró que 15 diputados oficialistas le han comprometido su voto a favor

La diputada Pamela Jiles (PH) afirmó que 15 parlamentarios oficialistas le han comprometido su voto a favor del segundo retiro de fondos de las AFP.

A través de sus redes sociales, escribió este miércoles: “Una diputada de derecha se acerca y me dice: ‘Abuela, tienes mi voto para el segundo retiro. No digas mi nombre para saltarme las presiones, pero te prometo que lo vamos a ganar'”.

“Ella se suma a 14 parlamentarios gobiernistas que ya me han comprometido su voto. ¡Gracias diputada!”, agregó la principal impulsora del proyecto de ley.

Cabe recordar que el proyecto se encuentra en el Congreso desde el pasado 24 de agosto y, según lo señalado por la propia Jiles, de aprobarse la iniciativa podría ejecutarse en el mes de diciembre.

El proyecto ha sido rechazado desde el Gobierno, pero algunos parlamentarios oficialistas no se han cerrado a la idea.

Asimismo, por parte de la oposición, los diputados Karim Bianchi, Raúl Soto y Matías Walker han señalado que votarían a favor de la iniciativa.

