Diputados DC denuncian que no fueron consultados sobre acusación constitucional contra ministro Víctor Pérez

La mañana de este martes, los jefes de bancada de la oposición anunciaron en bloque que este jueves —como plazo máximo— sería ingresada la acusación constitucional contra el ministro de Interior, Víctor Pérez, lo que al parecer no sería una decisión de todos los parlamentarios.

En este sentido, el diputado DC Miguel Angel Calisto señaló a ADN que no fueron consultados por su jefe de bancada y que desconoce el contenido de la misma.

“En primer lugar, quiero señalar que lamento que mi bancada presente acusaciones constitucionales sin antes preguntar a los diputados si estamos de acuerdo o no“, subrayó Calisto. “Quiero denunciar públicamente que es una presentación inconsulta y yo hasta el minuto no conozco el tenor de esta acusación, no conozco el texto”.

El parlamentario agregó que “por lo tanto, me parece que hay un problema ahí respecto a la democratización de las decisiones al interior de la bancada, particularmente al interior de la Democracia Cristiana. Espero que se nos convoque a una definición interna respecto de qué decisión vamos a tomar, cómo vamos a actuar en una acusación como ésta“.

Además, Calisto indicó que “lo único que puedo señalar a priori, sin conocer el texto del libelo acusatorio, es que hay que evaluar en su mérito y si hay argumentos consistentes, vamos a contribuir y apoyar la acusación. Pero si es una acusación política, tal cual como se ha presentado en otras oportunidades, no tiene ningún sentido, acá lo de fondo es otra cosa. No sacamos nada con remover a un ministro del Interior si acá hay un problema sistémico”.

No sería el único diputado de la falange que tendría esta misma postura y otro militante DC, el diputado Matías Walker, ya ponía sobre la mesa que si el general Mario Rozas renunciaba, la acusación quedaba sin efecto.