Director que incluyó a Gustavo Gatica, Jorge González y personajes clásicos de teleseries en la franja de Chile Digno: “Apostamos a la épica”

Muy comentadas han sido las participaciones en la franja del Apruebo de figuras desde Gustavo Gatica a Jorge González, pasando por clásicos personajes de teleseries como las gitanas de “Romané”, El Chingao de “Amores de mercado” y Los Sasá de “Brujas”. El gestor de estas apariciones fue el director Hernán Caffiero, a cargo de la franja del grupo Chile Digno.

“Me llamó la gente del PC y el comando de los partidos de Chile Digno. Al principio dije que no: no concebíamos que era una campaña que se asociara a los partidos, porque los protagonistas eran la ciudadanía”, relató Caffiero en conversación con Ciudadano ADN. “Puse como condición que trabajaríamos si entregaban el 100% a organizaciones sociales, y eso ocurrió”.

Caffiero asegura que ha tenido total libertad desde los partidos para llevar a cabo su franja. “Ni el PC ni ninguno de los otros partidos me han pedido leer ni una coma de la línea editorial que estamos usando”. Por eso, frente a la aparición de estos emblemáticos personajes, asegura que “ellos están desayunándose, igual que cualquier televidente”.

Una franja que, dada la importancia del inminente plebiscito, ha despertado comparaciones con la franja del Sí y el No, para el plebiscito de 1988. Al respecto, Caffiero aclara que “es difícil hacer un paralelo. Antes la bandera era una: sacar al dictador. Ahora la bandera de lucha es un poquito más difusa. Es difícil hacer un paralelo entre esa franja que era un gran bloque, con esta que está disgregada”. Además, el proceso que permitiría una Nueva Constitución fue “una pelea que se ganó por la gente movilizada en la calle. La ‘Concerta’ fue en gran parte responsable de todo este proceso por el que se llegó al despertar social del 18 de octubre, y también está la aparición por parte del Apruebo de aquellos que fueron responsables de esta desigualdad”.

El director partió su proceso asumiendo que, en esta oportunidad, “lo que podía faltar era la épica, el sentido de pertenencia de este Chile más masivo, más popular. Por eso nosotros apostamos a eso, a levantar esa épica”.

Una de las piezas más comentadas fue la de Gustavo Gatica volviendo al epicentro de las manifestaciones tras perder la totalidad de su visión producto de disparos de perdigones de Carabineros. “Los jóvenes se sienten más interpretados con un Gustavo que vuelve a la Plaza de la Dignidad después que Carabineros arrebató los ojos, y vuelve sin odio. Eso interpela a los jóvenes. Podríamos haber hablado de la tragedia, sin embargo lo que hicimos fue un llamado a seguir luchando. Fue un eje que tratamos de imponer, que esto no se va a terminar con el plebiscito. El 88 todos votamos y salió el dictador, pero la historia de Chile la siguieron escribiendo otros. Esto se tiene que ganar a través del pueblo movilizado, y es un trabajo largo, no va a terminar con el plebiscito. Queremos tener una visión más ciudadana que se acerque más a la población pero sentido de lucha que no se termina con el plebiscito”.

Analizando la franja con Tomás Id: “Se ve la hipersegmentación”

Otro que evaluó la franja en conversación con Ciudadano ADN fue el publicista y profesor de Publicidad de la Universidad Andrés Bello, Tomás Id. Como espectador de ambas franjas, asegura que “se ve la hipersegmentación. La del Apruebo es mucho más emotiva y con mucho más simbolismo, con elementos como el perro Matapacos, las causas feministas o LasTesis. El Rechazo siempre se encapsula en el tema de la Constitución, pero esto no es solo la Constitución, es un proyecto a largo plazo que propone un Chile que necesita más participación, una idea de país”.

“Una franja es invitar a conversar y a participar, la otra es una resistencia a esta conversación. El efecto es dividir aguas”, aseguró el experto.

Caffiero precisó que, a diferencia de hoy, para el plebiscito de 1988, “no teníamos internet ni redes sociales, y estábamos a la orden de lo que decía la televisión. El relato y el discurso iban por un solo camino. El ambiente de hoy es mucho más complejo. Además, las palabras Sí y No son mucho más versátiles, las palabras Apruebo y Rechazo vienen con cargas por defecto. Se hace más difícil de lo que fue el 88″.

“La del Apruebo tiene esta connotación mucho más emotiva, mientras el Rechazo habla de la hoja en blanco, una especie de caos”. Para Caffiero, una franja ideal debe incluir el elemento de la emoción. “El discurso épico hace que el Rechazo se quede corto de recursos. Es muy difícil para el Rechazo salir de la palabra Rechazo, sin proponer algo nuevo. La vuelta es muy larga”.

Caffiero también observa una diferencia generacional importante a la hora de abordar las diferentes posturas. “Quienes han crecido bajo el miedo comunicacional que trata de implantar el Rechazo son las generaciones más viejas”. Así partieron también comentadas piezas como la de una trabajadora de casa particular que se niega a votar lo mismo que la familia que la emplea. “La gente nos ha dicho que esta es una realidad y hay que asumirla. Son códigos orientados a un público masivo que no necesariamente está politizada, pero es hora que tomen las riendas de su futuro, no solo del plebiscito, sino del proceso de escribir la constitución, para que no vuelva a ser un arreglo de la élite, entre cuatro paredes”.