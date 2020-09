Oposición no llegó a acuerdo para realizar primarias: “Los responsables tendrán que dar las explicaciones después”

Lo logró Chile Vamos, pero no la oposición. Este miércoles, a las 17:00 horas, vencía el plazo que estableció el Servicio Electoral (Servel) para inscribir los pactos de primarias de cara a las elecciones municipales y de gobernadores. El conglomerado oficialista llegó cerca de la hora a inscribir su proceso, mientras que el Frente Amplio consignó su lista por separado.

En la sede del Partido Socialista se realizó la última reunión en la que no hubo resultados. “Los responsables tendrán que dar las explicaciones después, pero claramente no estamos respondiendo a las necesidades de la gente”, sostuvo el presidente del PPD, Heraldo Muñoz.

Agregó que “hay algunos que han hablado de unidad, de tener primarias abiertas en todas las regiones, pero han llegado pidiendo blindaje. Esa es la realidad, y nosotros estábamos por primarias abiertas, ciudadanas, democráticas en las 16 regiones”.

Muñoz lamentó la fractura en la oposición tras este fracaso en las negociaciones. “Vamos a persistir al menos, en lo que está a nuestro alcance, en la unidad ciudadana que demanda la gente. Estamos a punto de ir a un plebiscito y esta es una mala señal, pero creo que la ciudadanía va a ir a votar por el Apruebo y la convención constitucional de todas maneras, pese a que los partidos no le están respondiendo“, subrayó.

En tanto, el timonel del PS, Álvaro Elizalde, afirmó que “hubo otros actores que mientras estábamos dialogando y acercando posiciones se fueron en paralelo a inscribir a nuestras espaldas y sin avisarnos un pacto propio de primarias, parciales y excluyentes, consolidando por tanto la división de la oposición”.

“Yo quiero decirles que nunca había visto algo como lo que aconteció hoy, cuando asistimos a una de las últimas reuniones con el objeto de acercar posturas, nos enteramos que los representantes del FA que no estaban en la reunión se habían ido a inscribir en paralelo a espaldas del resto de los partidos de la oposición“, aseveró el senador.

Precisamente la diputada y presidenta de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, remarcó que “el Frente Amplio no iba a renunciar a hacer primarias. Nuestra primera opción era realizar primarias con toda la oposición y si es que no, el Frente Amplio no iba a renunciar a realizar primarias en su propia coalición“.

“Hacemos un llamado enfático a que de cara a la construcción de los dos tercios del proceso constituyente esto no puede volver a repetirse, si con esto le vamos a abrir las puertas a que Chile Vamos que siga en el Gobierno y por lo mismo hacemos un llamado a seguir construyendo, con mínimos éticos y mínimos programáticos que le permitan a nuestros vecinos y vecinas vivir más tranquilos”, dijo Pérez.