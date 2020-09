“No vengo como un mesías”: Pablo Longueira participó en comisión política de la UDI

Durante esta jornada y a través de Zoom, Pablo Longueira realizó una exposición privada en la comisión política ampliada de la UDI. Su intervención estuvo marcada por las diversas declaraciones que realizó desde su reaparición en la arena, desde su apoyo al Apruebo, pasando por sus aspiraciones para ocupar la testera del gremialismo, hasta sus críticas hacia el fiscal nacional, Jorge Abbott, a propósito del caso SQM.

Según consignó La Tercera, citando fuentes al interior de la colectividad, el exsenador afirmó que “vamos caminando, amigos, divididos a un plebiscito en que no vamos a sacar así como íbamos más de 30% y no queda piedra sobre piedra, eso les quiero decir“.

“Entonces, quiero que entendamos que estamos en un plebiscito divididos y, lo peor que nos puede ocurrir, es que no saquen el 30%, no lo van a sacar”, agregó Longueira.

En esa línea, sostuvo que “lo que tenemos que hacer es que (quienes respaldan el Rechazo) tenemos que explicar que es porque no queremos que parta de cero, y aquellos que vamos por el Apruebo diremos que no de cero. Qué es lo que nos une, el no partir de cero“.

El referente de la UDI subrayó además que “el punto está es que no vengo como un mesías, vengo a decirles una estrategia que nos una“.

“Me gustaría que los jóvenes de la derecha, en los partidos que estén, se fueran más por el Apruebo que por una mochilita de estar por el Rechazo“, propuso Longueira.

De acuerdo al citado medio, hubo críticas mixtas por parte de integrantes de la UDI como Patricio Melero y Javier Macaya.