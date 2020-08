Van Rysselberghe y postura de Longueira frente al plebiscito: “La posición de Pablo no la comparto”

La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se refirió a los dichos del excandidato presidencial y exsenador gremialista, Pablo Longueira, quién aseguró para El Mercurio que “votaré Apruebo, seré candidato a la Constituyente y a la presidencia de la UDI“.

La timonel señaló para Pauta Libre de la Red que no comparte la posición de Longueira, y afirmó que quiere un Estado más robusto, pero que no se metan en la vida privada de las personas. “La posición de Pablo no la comparto. Yo no puedo decir que quiero partir de cero, porque no es cierto”, manifestó.

“No creemos que tenemos que partir de cero. No queremos hoja en blanco. No queremos hacer borrón y cuenta nueva. Queremos un Estado más robusto, pero que no se puede meter en los ámbitos de la vida privada“, sostuvo la senadora.

Además puntualizó que al interior de la UDI se escogió “mayoritariamente por la opción Rechazo”.

Finalmente, van Rysselberghe aseguró que “sería un error forzar la suspensión porque generaría una crisis política que sería grave, hay que reconocer los problemas que tenemos hoy día”.