Vocero aseguró que “el gobierno ya hizo su parte” frente a las demandas de los camioneros en paro

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, aseguró este jueves en ADN Hoy que el Ejecutivo “ya hizo su parte” frente a las demandas de los camioneros, que están en paro indefinido desde la medianoche de hoy y que anunciaron un “estrangulamiento de las carreteras” durante la movilización.

“El gobierno ya hizo su parte (enviando los proyectos de ley correspondientes al Congreso), pero tampoco podemos comprometernos a que la legislación salga así no más”, indicó el vocero, agregando que si hay desórdenes durante la movilización, “el gobierno se reserva todas las facultades legales para hacer cumplir la ley“.

Sobre lo mismo, Bellolio dijo que “creemos que no pueden haber presiones indebidas de ningún grupo, si un grupo dice que se quiere manifestar, el gobierno ya ha hecho lo que puede hacer. Tenemos el deber de si hay un estrangulamiento, hacer cumplir la ley. Nosotros no podemos aceptar eso, está bien que los camioneros se puedan manifestar, pero que no sea contradictorio para que las consecuencias las sufran las personas comunes y corrientes”.

El ministro puntualizó que si los camioneros insisten en bloquear el libre tránsito, “sería contradictorio con lo mismo que le están solicitando al gobierno“.

El paro de los camioneros se da luego de una serie de ataques que han sufrido transportistas en la Región de La Araucanía, y pese a la movilización, se ha asegurado que no habrá desabastecimiento producto del paro.