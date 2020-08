Juan Sutil: “Hay algunos amigos que me dicen que soy socialdemócrata”

El Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, aseguró este miércoles que él también es socialdemócrata, al referirse a los dichos del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

Al ser consultado al respecto por ADN, Sutil indicó que “yo soy una persona liberal y tengo una preocupación social muy importante y la he manifestado siempre, toda mi vida, y en ese sentido hay algunos amigos que dicen ‘bueno, Juanito también es socialdemócrata'”.

En tanto, sobre Lavín, señaló que “las personas que tienen sentido social de alguna forma son socialdemócratas, independiente de que algunas formas de hacer empresa o hacer sociedad más bien sea liberal y no socialdemócrata, eso no significa que uno no tenga una inquietud, una obligación y un interés de que haya mejor protección social, mejor educación, mejor salud, de que hayan mejores jubilaciones, eso no es patrimonio de un sector u otro, eso lo expresa muy bien la corriente socialdemócrata europea y si él se identifica con eso no me parece mal, y creo que no solo Lavín, es bueno que todos tengamos esas preocupaciones“.

Durante este martes, Joaquín Lavín no descartó participar de una eventual candidatura presidencial señalando que su gobierno sería socialdemócrata, lo que provocó inmediatas reacciones de todos los sectores políticos.