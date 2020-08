Diputado Bianchi explicó el proyecto para segundo retiro de ahorros de las AFP: “Es lo que puedo hacer como parlamentario”

El parlamentario independiente, Karim Bianchi, explicó este miércoles en ADN Hoy el proyecto presentado junto a la diputada humanista Pamela Jiles que permitiría un segundo retiro de ahorros de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y que fue ampliamente rechazado a poco de ser propuesto, asegurando que “es lo que puedo hacer”.

El diputado agregó que “la democracia da para que esto se pueda discutir, es lo que puedo hacer como parlamentario, no puedo hacer proyectos para mejorar las pensiones, yo no puedo entregar bonos, no puedo meter mano a los fondos fiscales, pero sí puedo avanzar en lo que nos permite la Constitución y las leyes, y eso estamos haciendo“.

Bianchi explicó que el proyecto se diferencia de la ley anterior en que se da la posibilidad de reintegrar los recursos, agregando que la idea es posibilitar el uso de los ahorros de cara a diciembre, mes en que se acaban la mayoría de los beneficios sociales propuestos por el gobierno.

“Mantenemos el principio básico del primer 10%, que sea universal, sin impuestos, inembargable, pero introducimos dos factores diferentes que es el reintegro y un derecho de subrogación, en el tema del reintegro es que vendría siendo como un ahorro, lo que se hizo en le primer proyecto es que se consagró el derecho de propiedad, y muchas personas puede que sean críticas. Entonces establecimos este derecho a sacar este dinero desde diciembre teniendo en cuenta que la mayoría de las ayudas se acaban en diciembre, estamos previendo lo que puede pasar y forzando a que el gobierno entregue ayuda“.

En este sentido, el parlamentario también indicó que la presentación del proyecto es una forma de presionar al Ejecutivo a que entregue más ayudas económicas para enfrentar la crisis derivada de la pandemia del coronavirus.

“Ojalá el gobierno reaccione y pueda ofrecer algo a la ciudadanía después de diciembre”, puntualizó el diputado Karim Bianchi.