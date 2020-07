Eugenio Tironi en Una Nueva Realidad: “En torno al debate del 10% se creó una nueva coalición”

En una nueva edición de Una Nueva Realidad en ADN, Cristóbal Bellolio conversó con el sociólogo y ensayista, Eugenio Tironi, quien hizo un recuento de la historia política chilena de los últimos años y los factores que influyeron en la aprobación del 10% de los fondos de las AFP.

Respecto al escenario actual del clivaje político, Tironi indicó que lleva muchos años en proceso de desmantelamiento.

“Hubo un intento importante por romperlo por parte de la candidatura de Joaquín Lavín en 1999, y en el fondo lo hizo temblar. Pudo ser roto por la emergencia de alguna figura carismática o dado que los distintos conglomerados no se renovaban, como la centro izquierda. Sin embargo, Ricardo Lagos logra reponerlo. En su primer mandato, Michelle Bachelet busca ampliar ese clivaje con rostros nuevos, pero lo mantiene. Finalmente se pulveriza con el fin de la Concertación después de las dificultades que tuvo para elegir un candidato”, señaló.

Leer también Nacional Diana Aurenque en Una Nueva Realidad: “Tras la pandemia vamos a tener que adoptar formas profilácticas en el día a día” Nacional Isabel Behncke estuvo en Una Nueva Realidad hablando sobre el coronavirus: “Es una consecuencia de lo que hemos hecho con la naturaleza” Economía Oscar Landerretche en Una Nueva Realidad: “Lo que hace esta catástrofe es hacer que todos los problemas de desigualdad se vuelven aún peores”

Por otra parte, se refirió al primer triunfo de Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales de 2009 contra Eduardo Frei, luego de que Bachelet terminara su mandato con altos niveles de aprobación.

“Andrés Velasco necesitaba el endoso de la Presidenta y no lo tuvo. Y Bachelet observó con distancia cómo lo que quedaba de la Concertación era destruido y criminalizado por Marco Enríquez-Ominami. No quedó espacio para Velasco. Y tampoco para Ricardo Lagos, que era el candidato obvio, y que había sido muy fuertemente aniquilado por la derecha, particularmente por Andrés Allamand, en torno al Transantiago. La derecha sabía que Lagos podría ser una alternativa, y se ocupó de derribar esa posibilidad desde muy temprano. Frei estaba disponible y su candidatura fue un acto patriótico, porque era poco lo que podía ofrecer, su gobierno no había sido particularmente brillante, y tampoco era un líder carismático. No había una renovación, que era lo que la gente estaba pidiendo, y por eso a Enríquez-Ominami le estaba yendo bien. La única posibilidad era decir Frei sería un puente para pasarle la posta a una nueva generación“.

En cuanto a la fractura generacional que experimentó el electorado de izquierda, con las candidaturas a la presidencia de Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez, Tironi señaló la importancia de las dimensión culturales por sobre las que primaban anteriormente, como la de clases y la religiosa.

“La dimensión generacional es súper importante ante el debilitamiento del clivaje autoritarismo-democracia y no se ha repuesto el de clases y religioso. Hoy somos todos no religiosos y clase media, además somos personas que lidiamos con nuestra identidad social y cultural todos los días, y por tanto no pertenecemos, ni nos sentimos parte de una clase social con memoria, proyecto y organización. Hemos estado viviendo en un estado de mucha liquidez. Estos tipos de factores generacionales o de identidad de genero, en los últimos movimientos sociales, los cuales estuvieron presente en las candidaturas de Beatriz Sánchez, y en la primera de Bachelet, han sido super importante, incluso más que las religiosas”, planteó.

Leer también Ciencia Maisa Rojas fue parte de Una Nueva Realidad: “No vamos a salir de esto si no resolvemos el problema de la desigualdad” Cultura y Educación Filósofo Daniel Loewe abrió Una Nueva Realidad: “Somos seres evolutivos, tendemos a descontar el valor del futuro” Nacional Beatriz Sánchez: ”La nuevas autoridades podrían enfrentar una realidad distinta a la hora se sentarse a negociar”

Respecto a los últimos movimientos sociales, el sociólogo señaló que “el 2011 fue revolucionario y un punto de quiebre“.

“Desde ahí se empieza a plantear la discusión de las pensiones, los cambios tributarios. Se plantea un agenda que estaba fuera del horizonte, y que incluso inicialmente produjo una suerte de sonrisa colectiva en la élite”, indicó.

En tanto, la situación política que predomina en la actualidad, el ensayista señaló que es “muy impredecible, con mucha subjetividad y poco anclaje socioeconómico e incluso cultural“.

“Es un clivaje muy veleidoso, y tiene que ver con el pueblo versus la élite. También se interponen las demandas inmediatas con los proyectos futuros. Lo mismo ocurre con el presente respecto a cualquier idea de porvenir compartido”, comentó.

Leer también Nacional Presidente Piñera promulgó ley que permite el retiro de fondos de la AFP Nacional Contraloría aseguró que toma de razón de ley del retiro de 10% de las AFP podría estar este viernes Nacional Tras aprobación del retiro del 10% de las AFP proyectan la palabra “Pueblo” en el Edificio Telefónica en Santiago

En cuanto a la aprobación del 10% de los fondos de las AFP, Tironi aseguró que “marcó el fin de una época, es la sepultura final del clivaje del Sí y del No, porque los votos que estuvieron a favor vinieron de las dos partes”.

“Esto no se explica sin el contexto de pandemia. En estos escenarios se producen todos tipos de trastornos, y esta histeria que observamos tiene mucho que ver con el clima propio de la pandemia. Aquí se creó una nueva coalición, que además se amplio en forma estratosférica en el transcurso de unas horas. Yo siempre he pensado en la importancia del plebiscito, porque podría crear una nueva coalición en torno al apruebo o al rechazo, y si ahora ponemos más ingredientes, sería el de la post pandemia”, sostuvo.