Pepe Auth por críticas a su voto en contra del retiro del pensiones: “La verdad es que tengo intolerancia a los intolerantes”

Tras aprobarse en la Cámara de Diputadas y Diputados la idea de legislar una reforma constitucional que permita realizar el retiro de fondos de las AFP, hasta por un 10%, las aguas no quedaron nada tranquilas en el oficialismo, pero en algunos diputados de oposición sucedió lo mismo.

Ejemplo de ello fue el diputado independiente, Pepe Auth, quien recibió duras críticas en redes sociales al votar en contra de la iniciativa impulsada precisamente por su sector político.

En conversación con ADN Hoy, el parlamentario dijo sobre las críticas que recibió y el tilde de “traidor” que tuvo durante la noche del miércoles que “me resbala francamente, para mi la política no es una discusión entre traidores y leales, es una discusión de argumentos, de buenas o malas políticas públicas. Esa polarización es frustrante, pero la verdad es que tengo intolerancia a los intolerantes“, partió comentando.

Sobre la votación, Auth argumentó su rechazo en que “si voté distinto es porque estoy convencido de que es una mala política pública, no tanto por el impacto que va a tener en las pensiones esta decisión, si no porque significa abrir una compuerta y romper el principio sagrado de que la cotización obligatoria es exclusivamente para las pensiones futuras”, aseguró.

En la misma línea, agregó que “si tu abres la puerta hoy día en una situación de emergencia evidente, ¿Por qué no la vas a abrir mañana en una fuerte recesión con alto desempleo o por qué no la vas a abrir después de un terremoto? Cuando eso se instala, la idea de que los recursos ahorrados exclusivamente para la previsión, para la pensión futura, se le puede echar mano en situaciones de crisis, no hay ninguna posibilidad de inseguridad social”, esgrimió.

Sobre la pausada discusión de la reforma de pensiones, Pepe Auth dijo que “yo creo que el Gobierno tiene responsabilidad en esto porque obviamente le quitó el pie del acelerador a la discusión de la reforma. Hay que recordar que de la Cámara salió un proyecto con algún grado de consenso, se fue al Senado, pero está prácticamente dormido y para que ello pase, requiere el deseo del Gobierno”, comentó.