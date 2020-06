“Qué te crees…”: Diputados René Alinco y Marcelo Díaz sostuvieron fuerte discusión en Twitter

La próxima semana vence el plazo para renovar los permisos de circulación, el que fue extendido producto de la emergencia por el Covid-19, con el fin de evitar trámites presenciales que causaran un aumento en los contagios.

A través de su cuenta de Twitter, el diputado Marcelo Díaz (PS) informó que junto a su par Patricio Rosas ingresaron un proyecto de ley para postergar nuevamente el proceso, esta vez hasta el fin del Estado de Catástrofe.

“Espero que @alinco_rene lo ponga en tabla de la comisión de Transportes lo antes posible“, señaló el parlamentario, ya que Alinco es el presidente de la instancia perteneciente a la Cámara de Diputadas y Diputados.

Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. “Qué te crees awe… que debemos funcionar porque tú lo dices? Así como lo hicimos la primera ves (sic) en Comisión OOPP que yo presido ya tenemos la disposición para ayudar al pueblo y a los trabajadores en este y otros temas”, escribió Alinco en la red social.

Pero el parlamentario independiente no se quedó allí: “A mí no me vas a apurar el tranco sólo porque tú y tu asesor (ese gordito barbón) me lo digan públicamente. En la comisión de OOPP para que tu sepas hacemos nuestra pega en forma silenciosa y sin tanto alarde comunicacional como es tu costumbre. Te quedó claro gil k…“.

Luego, Díaz respondió: “René, gracias por tu buen espíritu y tu pronta respuesta con la gentileza que te caracteriza. Es un buen auspicio para el proyecto que busca prorrogar nuevamente el pago del permiso de circulación“.

El entrevero de los parlamentarios fue muy replicado en Twitter y Alinco recibió múltiples críticas por el lenguaje utilizado.