Harold Mayne-Nicholls aboga por una mayor venta de entradas para Santiago 2023: “Queremos que los recintos estén repletos en todo”

En conversación con ADN Deportes, el director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, apuntó a la necesidad de seguir ampliando la venta de entradas para los próximos Juegos Panamericanos.

“Hemos llegado prácticamente al medio millón de entradas vendidas, pero queremos que los recintos estén repletos en todo, porque ahí viene la emoción y todo lo que trae los juegos. Nos quedan entradas para el voleibol masculino y femenino, que se juegan en el Movistar Arena; nos quedan para el fútbol femenino, que se juega en Viña y Valparaíso, ha estado más flojito. También quedan entradas para el masculino”, comentó, junto con recalcar otra disciplina para la cual todavía quedan tickets.

“Hay que considerar al atletismo, el Nacional es gigantesco y hace unos 60 años no lo llenamos para este tipo de eventos, hay muchas entradas disponibles. Ojalá la gente se entusiasme y llegue, eso es lo que le da vida a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos”, sostuvo Harold Mayne-Nicholls, quien también evidenció su preocupación por sumar apoyo para los Juegos Parapanamericanos.

“Hemos tenido una buena venta, pero evidente que necesitamos ahí un impulso fuerte, ahí hay muchas entradas disponibles. La fiesta de los juegos va más allá de la camiseta. Todos queremos ver a Chile, pero también hay otros países que le dan realce a la competencia“, planteó el CEO de Santiago 2023.

Harold Mayne-Nicholls y los 50 años del Golpe de Estado

Durante la charla con ADN Deportes, también aprovechó de afrontar la conmemoración de lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973, tal como lo planteó la organización de Santiago 2023 a través de sus redes sociales.

“No creo que nadie se alegre con lo que pasó hace 50 años. No creo que a nadie le saque ni un atisbo de una sonrisa, a muchísimos el dolor es el que lo impacta y los lleva a pensar“, comenzó en torno a su reflexión a nivel personal, ligándolo con un particular testimonio que dio a conocer nuestra radio este lunes.

“Venía escuchando a Óscar Guillermo Garretón en una entrevista en la mañana. Sus palabras son las que nos deberían motivar, me dejó especialmente impactado, me impactó mucho cuando dijo alguien conocido por él murió porque lo estaban buscando. No creo que nadie a nadie le pueda pasar desapercibido un hecho así, tan duro, tan violento, tan impropio para nosotros. Esto debería llamar a la reflexión y esa reflexión conducirnos a construir un mejor país”, concluyó Harold Mayne-Nicholls.