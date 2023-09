Este lunes 11 de septiembre se conmemoran 50 años del golpe de Estado en Chile, el cual dejó más de 3.000 asesinados y desaparecidos, además de miles de víctimas por torturas y detenciones.

En ese contexto, el Gobierno impulsó una declaración por el respeto a la democracia, lo cual fue descartado por la derecha, generando un ambiente de crispación tanto en lo político como en lo social.

Sobre esta conmemoración se refirió el exsubsecretario de Economía del presidente Salvador Allende y actual miembro de Amarillos, Óscar Guillermo Garretón, quien señaló que esta fecha “lo percibo como algo muy doloroso”.

“Creo que el golpe de Estado y lo que ocurrió después, con la violación de los Derechos Humanos, además de la desestabilización a Allende, pero también los errores propios, es algo que quisiera que el país no volviera a repetir“, agregó.

En esa línea, Garretón comentó lo que actualmente representa esta fecha para la sociedad, afirmando que “una de las cosas que más me abruma es que seguimos anclados en el 11 de septiembre de 1973, en vez de poder mirar adelante“.

“A mí no me gustaría que mis hijos o nietos vivieran obsesionados con el hecho de que me mataron, teniendo que conmemorar de manera violenta o de distintas formas este 11 de septiembre”, dijo.

Además, el miembro de Amarillos sostuvo que “olvidar a aquellos que mataron porque se suponía que sabían donde yo estaba, es imposible. Pero otra cosa es vivir anclado a eso como obsesión por 50 años”.

“Somos prisioneros de la dictadura cuando no podemos librarnos de recordar esta 50 años después“, aseveró.

Rol de la derecha

Por otro lado, Óscar Guillermo Garretón abordó el rol que ha tenido la derecha en estos años, apuntando a que “por primera vez en 50 años, ha comenzado una discusión más a fondo de todo lo que ocurrió en el periodo”.

“Es cierto que la desestabilización del país comenzó por parte de Estados Unidos y de parte de la derecha antes de que Allende asumiera, pero en ese tiempo no lograron el propósito de derrocarlo”, relató.

En tanto, la exautoridad en el gobierno de Allende hizo una dura autocrítica, señalando que “que nosotros hayamos sido víctimas, no quiere decir que seamos inocentes de lo que ocurrió”.

“La derecha es responsable, puesto que apoyó el golpe, pero decir que el resto de la población no tiene responsabilidad, creo que es lavarse las manos“, declaró.

Asimismo, Garretón enfatizó que “la derrota de la UP no fue una derrota militar, fue una derrota política, ya que gran parte de la población estuvo en contra de ella”.

No obstante, reiteró que “la derecha tendrá que aprender a vivir con lo que es una historia muy complicada. Ellos fueron parte y respaldo de un golpe de Estado, y tienen una responsabilidad muy grande en eso“.

“Me cansé de odiar”

El exsubsecretario también reflejó sus sentimientos sobre esta conmemoración y todo lo que ha ocurrido en materia de verdad, justicia y reparación, indicando que “hay pocas democracias como la chilena que han logrado avanzar en lo que es el descubrimiento y la reparación de las violaciones a los Derechos Humanos que ha habido”.

“Más que siempre estar diciendo lo que nos falta, reconozcamos que como sociedad hemos sido capaces de, al menos, avanzar en el conocimiento de la verdad, seguir buscando, pero no seguir odiándonos”, agregó.

En esa línea, Garretón afirmó que “pese a haber vivido la retención, el exilio, haber sido preso político, me cansé de odiar“.

Finalmente, el representante de Amarillos dijo que el conglomerado suscribirá a la declaración de los expresidentes por la democracia “porque nos parece que es algo que ayuda, pero no iremos a ningún acto, porque han terminado creando en esta conmemoración un país absolutamente dividido”.

“El llamado que hemos hecho es decir que no nos centremos en el pasado y busquemos el reencuentro de los chilenos“, cerró.