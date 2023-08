Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, conversó con Los Tenores de ADN este lunes en el marco de los 60 días que restan para el inicio de este mega evento deportivo.

El primer punto que abordó fue el avance de las obras, entregando una cuota de tranquilidad por los plazos para tener todas las sedes listas. “Vamos de acuerdo a los tiempos que nos han planteado los ingenieros, nos han dicho que los plazos se están cumpliendo, que las cartas Gantt van avanzando de buena manera. A veces se retrasa por la lluvia, pero recuperan después, hay muchos trabajos que se están haciendo en dos y tres turnos, las 24 horas, incluyendo sábado y domingo”, señaló.

En cuanto a las entradas para Santiago 2023, se han vendido 430 mil y aún quedan cerca de 770 mil a la venta. En relación a este tema, Mayne-Nicholls informó que “donde más quedan boletos es para ver el fútbol masculino y femenino, el voleibol y el atletismo. Básicamente, quedan más entradas para estas disciplinas porque son en los recintos que más gente congregan, pero en casi todos los deportes quedan entradas, solo que las finales se agotaron con mucha velocidad”.

El director ejecutivo también remarcó que está todo al día con el Instituto Nacional del Deporte (IND) respecto a las rendiciones. “El 7 de julio se rindió lo que venía pendiente, el IND lo está revisando y puede ser que en algunos casos le merezca alguna duda, pero ya está todo rendido. A fines de agosto entregaremos la rendición de julio, vamos con un desfase de 30 días, eso está en línea con lo que se nos pidió al asumir este cargo. Si hay preguntas del IND, hay que encontrar rápido las respuestas para que todo fluya de buena manera”, indicó.

La Roja en Santiago 2023 y el Mundial 2030

Harold Mayne-Nicholls anticipó lo que será la participación de Chile en el fútbol de estos Juegos Panamericanos. La selección sub 23 dirigida por Eduardo Berizzo enfrentará el Grupo A junto con Uruguay, México y República Dominicana. “Por el bien de nuestro futbol, ojalá que aparezcan nuevos jugadores que le hagan pensar a Berizzo que el día de mañana pueden estar para la selección adulta. Sería un gran legado de los Juegos para el futbol chileno”, mencionó el dirigente deportivo.

En esa línea, valoró la disposición de Claudio Bravo por defender a la selección en Santiago 2023, aunque aún no se sabe si Berizzo lo citará o no. “Bravo habla de que le gustaría formar parte de esta fiesta, pero ahí entran las consideraciones técnicas donde uno no tiene nada que decir. Me parece que es una gran noticia que un jugador como él, con su trayectoria y con la cantidad de partidos en la sección adulta, quiera venir a jugar los Juegos Panamericanos”, comentó.

Por otro lado, Mayne-Nicholls reconoció que si los Juegos Panamericanos resultan con éxito en Chile, el país quedaría bien parado para luchar por la organización del Mundial de Fútbol 2030 en la candidatura conjunta con Argentina, Uruguay y Paraguay.

“Santiago 2023 sería una excelente carta de presentación frente a las demás federaciones. Hay un trabajo centralizado en nosotros para que esta carta sea de primer nivel. Después, hay que ir a conseguir los votos de los presidentes de cada federación. Ahí ya no basta solo con los buenos antecedentes, sino que se debe hacer un trabajo de negociación para traer los votos”, explicó.

Por último, aseguró que el mejoramiento de algunos estadios no debería ser problema para tener sedes acorde a lo que pide la FIFA. “El Ester Roa de Concepción se puede ampliar fácilmente, el Calvo y Bascuñán de Antofagasta también. Acá en Santiago ya llegó la hora de que haya un segundo estadio como el Nacional, sobre todo por la gran cantidad de conciertos que hay, se necesita otro espacio”, concluyó.