Conmebol presiona a FIFA por la Copa del Mundo 2030: “Queremos que se juegue aquí, donde todo nació”

La carrera está en marcha. Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, por parte de Conmebol, compiten con España y Portugal en la UEFA, para quedarse con la organización del “Mundial del Centenario“, que celebrará los 100 años de la máxima competencia de selecciones en el mundo.

En ello, la intención de Conmbol está más que comprometida, así como de los respectivos gobiernos, instancia donde hace algunas semanas incluso presentaron las sedes con las que contará la candidatura por esta parte del mundo.

Por lo mismo es que el mandamás de la Conmebol, Alejandro Domínguez, volvió a insistir y presionar a la FIFA para que el ente rector del fútbol mundial entregue la organización de la Copa del Mundo a Sudamérica.

“Creemos que el centenario no es un Mundial más, si no es ‘el Mundial de la FIFA’ y que hay una responsabilidad muy grande, que la tiene Infantino, no como presidente de la institución, sino la que tiene la FIFA como sociedad del fútbol”, comentó Domínguez en conversación con la Agencia EFE.

Agregó que “todos entienden de que este ese Mundial hay que festejarlo de forma diferente y nosotros somos conscientes y queremos se reedite y se juegue aquí, donde todo nació”, sostuvo Alejandro Domínguez.

Sobre lo que ofrecen para organizar el Mundial 2030, el mandamás aseguró que “nuestra propuesta une a cuatro países. Es el ejemplo que puede demostrar el fútbol en un momento donde el mundo está muy conflictuado”.

“Donde lamentablemente aún estamos hablando de armas bélicas. El fútbol puede ser un camino y un ejemplo de demostrar no solo que cuatro países se pueden unir por un objetivo que es histórico, en función de la historia, pertenece a Uruguay y la región”, dijo.

Insistió en que “los gobiernos del Mercosur ya hablamos. Brasil fue el primero en enviar su carta de apoyo a la candidatura, que fue originalmente de Uruguay y Argentina, posteriormente de Paraguay y Chile“.

“El presidente saliente y entrante de Paraguay se comprometieron de forma incondicional. Estamos vigentes en promover nuestra candidatura, intentando, no en un proceso de elección donde genera división, sino consensuando”, cerró Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol.