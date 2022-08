Martina Weil: “Meterme en la final de los 400 metros en Santiago 2023 sería un sueño”

En la edición de este domingo en Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con la atleta nacional Martina Weil, quien está radicada en Bélgica desde el año pasado.

Cambio de planes luego de haber emigrado a Estados Unidos para desarrollar su carrera y que la tiene con interesantes resultados tras romper este año su propio récord nacional en los 400 metros planos, además de la mejor marca sudamericana en los 300 metros.

“Es muy difícil ser exitoso si uno no está cómodo en su ambiente, por mucho que los entrenamientos salgan bien. La decisión que tomé de irme de Estados Unidos fue la mejor que pude haber tomado, tirarme el piquero de nuevo en adaptarme a otro país y a un nuevo entrenador me dio susto, pero cuando uno sabe que no está cómodo no queda otra que salir de ahí“, aseguró Martina Weil, entusiasmada por el nivel con el que entrena en Bélgica.

“Las pistas de entrenamientos son impresionantes, igual que las salas de gimnasio. Eso hace todo más fácil, pero lo que más influye es el tiempo. Llevan 10 o 15 años trabajando la posta 4×400 en Bélgica y se nota. Así va subiendo el nivel y mejoran los resultados“, aseguró la deportista de 22 años, quien está bajo el alero de Jacques Borleé, ex subcampeón europeo de atletismo.

“Es como un sueño que se cumplió, es impresionante el nivel. Cuando llegué, no me conocía como atleta y me tuve que ganar su respeto. Ahora me corrige todo y está pendiente. Estoy corriendo bien, pero saber que un entrenador tan bueno y profesional cree en mí, que puedo seguir mejorando, es la mejor motivación que puedo pedir“, comentó quien también valora en su adaptación a su novio, el también velocista Jonathan Sacoor.

“Es lo máximo, no sé como un deportista de alto rendimiento podría estar con una persona que no entienda lo que uno requiere y él lo entiende: entrenamos la misma prueba, en el mismo grupo, estudiamos lo mismo. Es perfecto tener alguien que te entiende completamente”, enfatizó.

Las metas de Martina Weil

Luego de operarse a fines del año pasado, tras competir en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, su foco está puesto en mostrar su mejor nivel en los Juegos Sudamericanos, que se desarrollarán en octubre, en Paraguay.

“Ha sido un camino más largo de lo que yo quería. Cuando me fui a Estados Unidos, creí que iba a estar corriendo mucho más rápido de lo que me demoré. Ha sido fome, he sufrido harto, cuestionándome si vale la pena y este año me di cuenta que sí vale la pena. Mi objetivo para Asunción es correr mi mejor marca, superar lo que hice en junio. Sé que puedo correr más rápido. Si quiero ganar, tengo que correr mejor que mi mejor marca“, planteó junto con ilusionarse de cara a Santiago 2023, su primer Panamericano adulto.

“Para el Mundial de Oregon, de las 8 finalistas en los 400 metros, 7 eran panamericanas, así que el nivel es duro. Como es tan tarde, puede que las mejores no vayan, pero meterme en una final panamericana sería un sueño. Lo que quiero es llegar a las competencias y hacer mi mejor marca”, planteó quien tiene una referencia competitiva ineludible: Ximena Restrepo, su madre, primera mujer medallista olímpica en Colombia y única sudamericana en bajar los 50 segundos en la distancia.

“Su marca es tremenda, que sigue vigente a nivel mundial. En Tokio fue por primera vez que con esa marca no hubiera sido medallista olímpica. Ella en Colombia tiene una fama increíble, en Cali los periodistas me perseguían por ella. Es una rockstar total. Hablamos por horas, la echo mucho de menos, como a mi papá. Son demasiado importantes para mi”, cerró la deportista nacional desde Europa.