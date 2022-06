En una nueva edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con Claudia Schüler, portera de la selección chilena de hockey césped. Las “Diablas” se preparan para disputar el Mundial de España y Países Bajos, el que se realizará entre el 1 y el 17 de julio.

En enero de 2022, el equipo nacional logró la primera clasificación de Chile a la Copa del Mundo, luego de finalizar en el segundo lugar de la Copa Panamericana realizada en nuestro país. Este jueves 23 de junio, la delegación chilena viajará a Países Bajos para hacer su estreno en la cita.

Respecto al periodo entre la clasificación y la próxima participación en el Mundial, Claudia Schüler remarca que ha estado marcado por la emoción del hito conseguido. “Han sido meses de mucha preparación, pero también de mucha felicidad por el logro que tuvimos. Estamos muy motivadas por el desafío, que es mucho más grande de los que hemos vivido hasta ahora”, comentó.

En cuanto a los factores que permitieron el logro de la selección, la portera apunta al crecimiento de la disciplina en Chile. “Es una mezcla de muchas cosas. Hay un proceso de muchos años en que hemos crecido y no solo a nivel de selección, sino que el hockey chileno. El nivel nacional ha aumentado mucho en los últimos 15 años y es algo muy importante desde la base”, aseguró.

“Logramos un nivel de profesionalismo, más allá de que no lo somos. Se consiguió un foco y convicción que que antes no teníamos. Hemos construido ese cambio de mentalidad en los últimos años y nos hemos preparado no solo en lo físico, sino que en lo mental. Estábamos preparadas para lograrlo”, complementó.

Por otro lado, la jugadora destaca la figura de Sergio Vigil, el entrenador del equipo, y su cuerpo técnico. “Son una pieza fundamental. Han logrado inyectarnos esa confianza para cambiar esa ingenuidad que teníamos antes. La experiencia de “Cachito” ha marcado una diferencia importante en la parte espiritual y mental de las jugadoras”, expuso la guardameta en Mujeres al Deporte.

Por último, Claudia Schüler anticipó la participación de “Las Diablas” en el Mundial, en el que compartirán el Grupo A con Países Bajos, las anfitrionas, además de Alemania e Irlanda. “Son rivales de muy buen nivel, igual que todos los equipos que clasificaron. Países Bajos está varios escalones más arriba, pero estamos preparándonos para hacer buenos partidos y jugar de igual a igual con cada equipo”, concluyó.

El debut del equipo nacional en la Copa del Mundo será ante las alemanas, el próximo sábado 2 de julio a las 10:30 horas de Chile. Luego, las dirigidas por “Cachito” Vigil enfrentarán al cuadro irlandés, el martes 5 de julio, para finalizar la fase grupal ante las dueñas de casa, el miércoles 6 de julio.