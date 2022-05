La NBA continúa con el emocionante desarrollo de los playoffs y para este martes la cartelera nos ofrece un nuevo duelo entre los Mavericks y los Warriors.

Se trata del cuarto juego de las Finales de la Conferencia Oeste. Por ahora, la serie tiene como claro dominador a Golden State por 3 – 0 arriba.

Tras conseguir los dos primeros triunfos en como local y ganar también en el American Airlines Center, los de San Francisco esperan repetir la fórmula esta noche.

La franquicia de Dallas se ha visto superada ampliamente y no consiguen plasmar su idea de juego con comodidad. A pesar de los esfuerzos y grandes actuaciones individuales de Luka Doncic, no ha sido suficiente para imponerse en el marcador final.

El primer juego terminó con amplia diferencia: 112-87, el segundo cruce en el Chase Center concluyó 126-117 y el tercer partido, ya en Texas, cerró 100-109 también a favor de Golden State.

Así, con un 3 – 0 arriba, los Guerreros tienen la posibilidad de quedarse con la llave esta noche, ganado las Finales de la Conferencia Oeste y consagrándose campeones de la zona. De ser así, se meterían en las Finales de la liga.

El ganador de este emparejamiento se medirá en las Finales de la temporada 2021-22 para coronarse como nuevo monarca frente al ganador de entre los Heat y los Celtics.

De esta manera, el duelo en la cartelera de playoffs en la NBA para este martes resulta ser clave para las pretensiones de los Warriors y la última esperanza para los Mavericks.

Horario:

