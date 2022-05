Los playoffs de la NBA siguen en desarrollo demostrando por qué se trata de la definición de la mejor liga de baloncesto, y para este jueves llega con una nueva cartelera de atractivos duelos. Tras la jornada de miércoles, hay interesantes resultados que revisar en las diferentes semifinales de conferencia.

En el primer enfrentamiento, los Celtics cayeron como locales ante los Bucks. Con esto, los de Milwaukee dan un paso adelante en la serie que está 2 – 3.

Tal como se preveía, el partido fue bastante parejo, con opciones para ambos equipos. Giannis Antetokounmpo fue el máximo anotador de la noche con 40 puntos, además dio 3 asistencias y ganó 11 rebotes.

Más tarde, en otro de los partidos más atractivos de estas semifinales, los Grizzlies aplastaron a los Warriors y evitaron la eliminación. Los ‘Osos’ alargaron la serie y descontaron, ahora estando por debajo con un 2 – 3.

Jaren Jackson Jr., Desmond Bane y Tyus Jones anotaron 21 puntos cada uno, demostrando que los de Memphis pueden imponerse con un gran nivel de básquetbol colectivo.

Resultados:

40 POINTS for @Giannis_An34 to help the Bucks go up 3-2 in the East Semis! pic.twitter.com/dQi6lAQ31v

— NBA (@NBA) May 12, 2022