Comité Olímpico de Chile desafilió administrativamente a tres Federaciones por problemas económicos

Este viernes, el Comité Olímpico de Chile (COCh) informó la decisión de desafiliar administrativamente como parte de sus deportes miembros a tres Federaciones: la Federación Chilena de Hockey y Patinaje, la Federación Chilena de Kendo y la Federación Deportiva Nacional de Pentatlón Moderno.

Todo en función de sus estatutos, en donde se indica que deben dejar de ser miembros activos aquellos organismos que “estén imposibilitados de recibir recursos del Estado por el período de un año”. La situación deberá ser ratificada en una próxima Asamblea de Delegados.

La determinación del Comité Olímpico de Chile se basa en lo informado por el Instituto Nacional del Deporte (IND), que certificó los problemas en cuanto a la rendición de dineros de estas tres Federaciones y que están suspendidos de recibir recursos del IND más allá del plazo estipulado en los estatutos del COCh.

¿Qué pasará con los deportistas de las Federaciones suspendidas?

Mediante un comunicado, el Comité Olímpico de Chile aseguró que los deportistas que son parte de la Federación Chilena de Hockey y Patinaje, la Federación Chilena de Kendo y la Federación Deportiva Nacional de Pentatlón Moderno podrán seguir representando al país.

Para resguardar sus proyecciones deportivas, el COCh “realizará las coordinaciones necesarias para que puedan competir en las actividades aprobadas por el Plan Olímpico y en los megaeventos del año hasta que las situaciones administrativas se resuelvan”, complementaron.

“Es una situación lamentable. Que estas Federaciones estén bloqueadas por el IND por más de un año y no puedan recibir fondos públicos afecta directamente el desarrollo de los deportistas y la estabilidad laboral de los entrenadores. Para el Comité Olímpico no es ninguna gracia estos procesos de desafiliación, pero estamos cumpliendo con nuestros estatutos con ese mismo objetivo: velar por los deportistas”, comentó Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile.

Una situación que, en el caso de la Federación Chilena de Hockey y Patinaje, lleva a que entrenadores y funcionarios lleven impagos hace meses. “Es realmente lamentable. Como COCh no podemos encargarnos del pago de esos montos ya que no somos el empleador y esos fondos públicos no pueden ser transferidos a nosotros. Esperamos que todo esto se solucione lo antes posible y todos los involucrados puedan retomar sus trabajos con la compensación que corresponde“, complementó Mujica.