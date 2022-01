Russell Westbrook se cuestiona la disposición de los Lakers: “Cuando decidimos jugar duro, ves la diferencia”

Los Ángeles Lakers volvieron a caer en la NBA y siguen demostrando un juego irregular que fue reconocido y cuestionado por Russell Westbrook. Tras la derrota ante los Heat se realizó una autocrítica y reconocieron cuál es el problema del equipo.

En la última jornada de la National Basketball Association el combinado oro y púrpura cayó en su visita a la escuadra de Miami por 113 – 107. Los locales se mostraron sólidos en todos los aspectos del juego y se quedaron con una importante victoria.

Para los angelinos LeBron James fue nuevamente un gran aporte, siendo el máximo anotador del compromiso con 33 puntos y quedándose con 11 rebotes. Por su parte, ‘Russ‘ convirtió 24 tantos y trata de estar a la altura para complementarse con ‘LBJ’ y ayudar al equipo.

Si bien el n°0 aún está lejos de alcanzar el gran nivel que mostró en algún momento, anoche tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada. Además de su puntuación en canastas, se quedó con nueve rebotes y dio nueve asistencias.

Tras la bocina final y luego de unos momentos para analizar el partido, Westbrook declaró con una autocrítica colectiva, siendo bastante duro con sus compañeros.

El oriundo de Long Beach apuntó a la energía del equipo, declarando que no hay una buena disposición en cancha. “Cuando decidimos jugar duro, ves la diferencia“, señaló.

"When we decide to play hard, you see the difference." @russwest44 on the #Lakers needing a sense of urgency sooner. pic.twitter.com/kUTm996gHh

