Hallan a hombre acribillado en Puente Alto: PDI indaga posible conexión con otro homicidio ocurrido en el mismo lugar

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga el homicidio de un hombre que fue encontrado con múltiples disparos en la vía pública en la comuna de Puente Alto, región Metropolitana.

El hallazgo ocurrió durante la noche en el sector de las calles Los Areneros con Claudio Matte, en un sitio eriazo colindante al río Maipo. En ese mismo lugar, hace diez días atrás, se halló a otro sujeto acribillado, por lo que se indaga si hay relación entre ambos casos.

El fiscal Álex Cortez se refirió a las diligencias. ”La víctima no está identificada, no tenía identificación. Pero se están levantando cámaras para determinar si es traída hasta este lugar en un vehículo (...) ya que los vecinos del lugar no conocen a la víctima”, señaló.

Hasta el momento, se trataría de un hombre de entre 25 a 30 años y de nacionalidad extranjera. Finalmente, el Equipo ECOH de la Fiscalía se trasladó al lugar para realizar las pericias, junto a la PDI.