ODESUR volvió a suspender los Juegos Sudamericanos Máster Santiago 2022

Pese a que habían sido reagendados para enero del 2022, el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) determinó suspender los Juegos Sudamericanos Máster.

Este evento se iba a desarrollar por primera vez y Santiago iba a ser la sede entre el 19 y 30 de enero del próximo año, recalendarización pactada en julio por todo lo ocurrido el año pasado con el covid-19.

Sin embargo, en ODESUR consideraron que la situación en el continente respecto al coronavirus no es óptima para el desarrollo de los Juegos Sudamericanos Máster.

“Con el objetivo de salvaguardar la salud de los atletas y sus familiares que serán parte de la instancia, el Comité Ejecutivo decidió por unanimidad suspender temporalmente los Juegos hasta que la situación en nuestra región esté totalmente controlada“, plantearon a través de un comunicado.

Las reacciones en Chile a la suspensión de los Juegos Sudamericanos Máster

Patricio Cornejo, leyenda del tenis chileno y capitán del equipo de la disciplina que iba a participar del evento, conversó con ADN TOP KIA y expresó su comprensión en torno a la decisión de ODESUR.

“En algunas partes esto del covid-19 es mucho más potente. No importa donde sea, es gente que a lo mejor no puede venir. Chile está en condiciones de hacerlo, pero hay países que quizá no pueden participar. No sabemos qué diablos va a pasar de aquí a la fecha. Organizar un torneo de esa envergadura toma su tiempo. Seguramente influyó como ha ido subiendo la gente que se ha ido contagiando”, planteó “Corazón de Chileno”.

Muy distinta fue la visión de otra de las figuras representativas del deporte Master en Chile, la atleta curicana Evelyn Ortiz, quien lamentó la suspensión de este evento internacional para el que se venían preparando durante los últimos meses…

“Es un golpe fuerte porque es la primera vez que se nos consideraba en un evento de esta magnitud, mostrando a los deportistas. Las razones de ODESUR llaman la atención porque en el resto de Sudamérica se están activando todos los torneos y este estaba fijado para enero de 2022. Había mucho más tiempo de avance para la vacunación y otros aspectos sanitarios”, explicó.