Evelyn Ortiz: “Chile todavía está en pañales en cuanto al deporte Máster”

Evelyn Ortiz, que ostenta el cuarto lugar en los 800 metros planos en el mundial de Polonia 2019 y el título iberoamericano en la misma distancia, se estaba preparando estos meses para participar en los Juegos Suramericanos Máster Santiago, que iban a comenzar en marzo de 2021.

Debido a la pandemia y a las medidas de seguridad impuestas por las autoridades, hace unos días la organización decidió aplazarlo para el último trimestre del próximo año o para comienzos del 2022.

En conversación con Mujeres Al Deporte de ADN, confesó que “fue súper duro el saber de la postergación. Más allá del tema competitivo, es una tremenda vitrina que se iba a realizar en Chile, que iba a tener 12 disciplinas participando. Si se hacía íbamos a tener mayor visibilización de lo que se está haciendo. Hubiese marcado una tremenda diferencia, en vez de traer un título al país, generarlo en Chile mismo”, explicó.

Tras esta mala noticia, la deportista mencionó la dificultad que ha significado organizar los entrenamientos en tiempos de tanta incertidumbre. “Ha sido complejo planificar porque pasamos de tener una fecha a no tener nada. No tiene sentido seguir entrenando si no tenemos claro lo que va a pasar después. Eso es complejo, con calendario se hace más simple. Estamos esperando la confirmación del mundial en Finlandia que avisan ahora, que sería una tremenda noticia si se concretara porque tendríamos algo en qué aferrarnos”, detalla.

Sobre el deporte Senior, la atleta indicó que cada vez está más desarrollado e interiorizado en otros países, sin embargo, puntualizó que en Chile falta mucho por mejorar todavía. “Estamos muy en pañales en cuanto al deporte Máster, todavía no tenemos una selección apoyada y no contamos con financiamiento directo. Si bien hay muchos campeonatos que se organizan con el financiamiento del IND o de Ministerio del Deportes, no hay aportes directos al deportista, para los viajes, equipos técnicos, etc.”.

Para finalizar y luego de comentar que tuvo momentos de mucha ansiedad por la cuarentena, Evelyn Ortiz recomendó a las mujeres “plantearse 3 veces por semana hacer actividad deportiva, se puede partir desde cosas muy simples como ir a caminar y también cambiar cosas pequeñas, como en vez de bebida tomar agua y cosas así, y eso va generar un hábito y se va a hacer más fácil”, para seguir sus pasos y dejar de lado la vida sedentaria.