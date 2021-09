Simone Biles aseguró que debió retirarse “mucho antes de Tokio 2020”

En una entrevista con The New Yorker, Simone Biles aseguró que debió haberse retirado de la competición “mucho antes de Tokio, cuando Larry Nassar salió en los medios durante dos años”.

Todo luego que en 2018 anunciara públicamente había sido víctima de abusos por parte de quien ejerció como coordinador médico nacional del equipo de gimnasia de Estados Unidos.

Así las cosas, Simone Biles aseguró que eso fue parte de los motivos que le impidieron sentirse en las condiciones adecuadas para seguir compitiendo en Tokio, aunque al principio no quiso rendirse.

“No quería dejar que él me quitara algo en lo que llevo trabajando desde que tenía seis años. No iba a permitir que me privara de esa felicidad”, ha explicado al periódico estadounidense.

Simone Biles argumentó un concepto puntual para justificar su salida de Tokio

De todas formas, ella puntualizó que el lío que representó sus problemas para competir en los Juegos Olímpicos: habló de los twisties, lo que la gimnasta describe como un bloqueo mental en mitad de los ejercicios.

“Es un milagro de que aterrizara de pie”, ha explicado Simone Biles, que describe la experiencia como una situación “de vida o muerte”. Fue nada más finalizar una de sus acrobacias cuando decidió comentarle a su entrenador que no se veía en condiciones de continuar.