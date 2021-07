¿Los cerros son de libre acceso?: Conoce más sobre la “Ley Juan Pablo Mohr” en Corre por tu vida

Este sábado 3 de julio, en el capítulo 155 de Corre por tu vida, Karin Yanine conversó con Sebastián Torrelaba, diputado y cientista político acerca de la “Ley Juan Pablo Mohr”, que busca garantizar el acceso a los cerros y la montaña. El proyecto fue analizado tras lo sucedido al exfutbolista Mark González.

El día miércoles se aprobó en primer trámite constitucional el proyecto para el acceso libre a la montaña. Torrealba, impulsor de la iniciativa, indicó en el programa que “hoy está cerrado el acceso porque existe un privado que colinda y no deja pasar. El proyecto de ley consiste en que cualquier privado que colinde con un bien fiscal de montaña, debe dar acceso no motorizado a la persona que lo solicite”.

“Luego está la otra discusión de los cerros más urbanos, que contempla el problema que tuvo Mark. Yo hice un llamado de construir una mesa de trabajo público-privada para resolver los problemas que hay con respecto al acceso a los cerros. Ya que no es solo llegar y subir un cerro, hay muchas cosas q aprender, y por lo tanto, hay que hacerlo con mucho cuidado para que también se respete la propiedad privada”, señaló el ex concejal de Lo Barnechea.

En ese sentido, aseguró en Corre por tu vida que “el tema que tenemos con los cerros y los accesos privados, yo creo que tiene solución a través de un trabajo entre los municipios, los privados, y la sociedad civil organizada”.

“¿A qué me refiero con esto?”, prosiguió, “en la comuna de Lo Barnechea, que tiene el 95% de su territorio sobre la cota mil, existen 600 mil kilómetros de ruta para hacer deporte al aire libre. Si sumamos todas las comunas de la Región Metropolitana que tienen contrafuerte cordillerano, podríamos alcanzar más de 1 millón de kilómetros de rutas outdoor. Eso implica un tremendo desafío, y por esa razón digo que se establezca esta mesa público-privada, llamando a todos los alcaldes de estas comunas, identificando los problemas de acceso, y trabajar para resolver esos problemas.

Torrealba propone que a través de esta mesa de trabajo se puedan llegar a acuerdos como que la municipalidad se haga cargo de los estacionamientos y el privado de demarcar el camino de acceso. De esa manera, personas podrían ir a practicar deporte al aire libre, trekking, bicicleta, o cualquier actividad física.

El cientista político afirmó que “Santiago podría convertirse en la capital outdoor de Latinoamérica, y probablemente, en la ciudad más importante del mundo para hacer deporte al aire libre, ese es el potencial que tiene Santiago”. Así mismo destacó la importance de que “se pueda disfrutar de manera segura de los cerros y tengamos la cultura necesaria para cuidar la precordillera de nuestro país”.

El violento encuentro que vivió Mark González, que fue registrado en video, muestra como los agresores encaran al exfutbolista del Liverpool y comienzan a lanzar puñetazos, mientras el paseaba junto con su esposa Maura Rivera y sus hijos de 9 y 6 años por un cerro. “Lo que le pasó a Mark pone en coyuntura esto, han habido otros incidentes en ese sector pero como no era Mark González nadie supo. Para evitar que esas cosas pasen hay que generar diálogo”, indicó Sebastián Torrealba, agregando que “en el Manquehue pasaba constantemente, todos los días. ¿Qué pasó? Hubo una coordinación entre el propietario y el municipio y se llegó a una solución. hoy en día la gente sube al cerro Manquehue sin ningún problema“.

El impulsor del proyecto de ley dijo que “tenemos que empezar a ver la montaña de otra forma, y la gente ya se volcó al cerro, es momento de enfrentar esta realidad”.

Para finalizar, el entrevistado dijo entender que los privados sintieran inseguridad de los visitantes pero recalcó que “la solución no es cerrar el acceso”.

Cuidado de la espalda

La columna vertebral es fundamental para la protección del sistema nervioso, específicamente para proteger la médula espinal que nace en el cerebro y transporta información hacia las extremidades. Pero además tiene que tener flexibilidad para que permita realizar tareas como rotar la cabeza o recoger cosas desde el piso.

Karin Yanine entrevistó en el segundo bloque del programa a Víctor Olivares, profesor de Educación Física, kinesiólogo y fundador de Sociedad Chilena de Kinesiología del Deporte (Sokide). El experto dijo que “en estos meses de encierro la cantidad de horas sentado ha aumentado de forma muy importante, y, paradójicamente, la gente ha decido activarse abruptamente, y como no hay asesoría ni dosificación, el ejercicio comienza a causar lesiones”.

En relación a las posturas equivocadas, el entrevistado señaló que “sentarse de manera inadecuada genera una curvatura inadecuada en la zona lumbar que indirectamente genera una mala postura a nivel cervical. Y cuando estás muchas horas sin moverte en una posición inadecuada los tejidos empiezan a sobrecargarse y generan dolor. Las hernias son muy frecuentes y a veces asintomáticas, pero se puede solucionar corrigiendo la postura”.

“Si trabajas 8 horas sentado y haces períodos de reposo cada una hora es posible que mantengas de manera sana tus tejidos, sin sobrecarga en los discos vertebrales”, agregó el kinesiólogo.

Consultado por la eficacia de los masajes para resolver molestias, el profesor de Educación Física dijo que “la respuesta es relativa, porque cuando nos encontramos un músculo que puede estar contracturado, fatigado o dolorido, es posible que el masaje pueda generar un efecto positivo, pero no necesariamente te va a quitar el dolor. Ahora, a muchos problemas de dolor se le asocia a la lesión muscular, pero con el tiempo me he dado cuenta que subyacen otras causas, en la articulación por ejemplo, y el masaje no da necesariamente la solución al problema”, aclaró.

Con respecto a las precauciones que hay que tomar para cuidar la espalda, Olivares indicó que “si es que la actividad física no empeora los síntomas, o al contrario te sientes más vital, no restringiría ningún tipo de actividad física. Habitualmente, los pacientes mejoran estando activos, el tema es que esa actividad ojalá no tenga cambios abruptos, ni al inicio, ni durante”. Además, explicó que “los ejercicios abdominales o de core, parecieran ser más provocadores de dolores de espalda que otros tipos de ejercicios”.

Para finalizar, el kinesiólogo dejó invitada a la audiencia a contactarlo por Whatsapp (+569 91627351) o acudir a su consulta.