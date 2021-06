¿Conviene hacer deporte embarazada?: Revisa la última edición de Corre por tu Vida

Como todos los sábados, Karin Yanine conversó con expertos de distintos rubros relacionados al deporte y la vida sana. Una de las preguntas que dio pie a la conversación en Corre por tu Vida fue “¿las embarazadas deben hacen deporte?”, que Natalia Arechaga, asesora de lactancia y especialista en yoga para embarazadas, respondió rápidamente: “no solo las embarazadas, todas las personas tienen que practicar deporte”.

La experta dijo que “conviene empezar a hacer deporte desde las 12 semanas, porque el primer trimestre tiene más probabilidad de pérdida, un 18%. Para madres que sean muy deportistas se recomienda cambiar un poco el deporte, disminuir la carga, si corro cambiarlo por la bicicleta por ejemplo”.

La madre y matrona explicó que “dentro del embarazo ocurren muchos cambios en el cuerpo. Y uno de esos es en las articulaciones por hormonas que se liberan, que pueden afectar las rodillas y caderas. Hay que ir escuchando el cuerpo y siempre entrenar con autorización médica”.

Otra interesante explicación fue realizada por la experta cuando Karin Yanine preguntó si es que las mujeres embarazadas pueden subir el cerro: “Va a depender de la capacidad pulmonar que tengamos, otro de los cambios del embarazo ocurre en el sistema respiratorio. Disminuye la capacidad pulmonar para darle espacio al útero que va creciendo”.

“Si yo antes caminaba 10 cuadras, lo más probable es que embarazada me canse a la quinta cuadra”, ejemplificó la matrona, refiriéndose a la disminución pulmonar mencionada anteriormente. Y añadió que “hay que elegir cerros con poca dificultad, y si andas bien, ir subiendo de nivel”.

Arechaga habló del aumento de peso en el embarazo: “Hay una redistribución de la grasa para que la guagüita pueda crecer bien, esa subida de peso es normal. En el embarazo aumenta el gasto calórico, una mujer con sobrepeso podría subir hasta 7 kilos, y una mujer enflaquecida hasta 15.

Para finalizar, la asesora de lactancia reveló que el viejo dicho de que embarazada “hay que comer por dos” es falso, “eso no es verdad, es un mito urbano”, señaló.

Patagonian World Marathon

Se agotaron los cupos para la Patagonian World Marathon. Las carreras de Trail Running que se van a realizar en las Torres del Paine el 9 de octubre de 2021 tienen aseguradas a sus participantes. “El evento tuvo una recepción que superó toda expectativa, el 75% de los cupos se acabaron en dos semanas. Y en un mes y medio agotamos todo”. dijo Felipe Bishara, sport manager de la productora de eventos The Massif.

Sin embargo aún existe esperanza para quien se anime a correr y no cuente con su entrada, ya sea en sus distancias de 10, 21, 42, ó 50 kilómetros. “Estamos trabajando para ver si es que podemos aumentarlos, o los mantenemos simplemente para mantener la experiencia que trabajamos para brindar”, dijo Bishara.

El deportista aprovechó de dar consejos para quienes ya tienen su puesto asegurado. “Yo recomendaría estar super fuerte de piernas, ahora podría ser un buen momento para caminar en la montaña o un trotecito. Conocer nuestro cuerpo es clave para poder ser estratégico con las subidas, saber cómo actúa y cuanta oxigenación necesita“, explicó.

El especialista se refirió al tiempo que tiene que tener el cuerpo para descansar antes de la carrera, “si van a correr la de 21 kilómetros y no han corrido nunca 21 kilómetros hagan un esfuerzo por hacerlo ahora, a 4 meses del evento. Idealmente asesorarse, mantenerse elongando y a como de lugar practiquen su distancia al menos 3 veces antes de la fecha. Hay que aprovechar la banda horaria”, recomendó.

El experto en outdoor, habló de la vestimenta que conviene usar para esta experiencia: “Zapatillas de trail running, un short o unas calzas largas porque sabremos el clima con 24 horas de anticipación, una primera capa, un polar delgado que se seque rápido, infaltable el cortaviento y traer guantes para tener una buena circulación y temperatura. La bandana también es importante, nos sirve para taparnos las orejas, la boca o el cuello” declaró.

Para finalizar, el organizador del evento dijo que quedan disponibles alrededor del 15% de los alojamientos de la zona, y que como posibilidad alternativa se podría reservar en Puerto Natales, a 90 kilómetros de la meta.

Secreto verde

La primera invitada fue Nazarena Lama, asesora en hábitos saludables y escritora. Ella contó en Corre por tu vida que está administrando una tienda de artículos naturales Secreto verde.

Lama llegó a Secreto verde en un momento que no tenía contemplado, “en plena pandemia, me llaman desde donde yo era cliente y me dicen que se van a Alemania y que creen que yo soy la indicada para manejar la tienda Secreto verde. Si el sueño te toca la puerta tu tienes que decir que sí“, confesó la tecnóloga médica.

Secreto verde es una tienda natural que se preocupa de que en sus productos no haya ningún ingrediente tóxico. Además, la autora de “Cambia tus hábitos hoy“, alabó el menú que se ofrece: “Tienes opciones para chanchear saludable, para tomar helado saludable. Mi producto favorito es la rosa damascena, que un científico logró que se diera en Chile. Yo la conocía porque la ocupaba Cleopatra para la belleza. Viene en crema y activa 430 químicos del placer en el organismo. También traemos un alga de Japón que sirve para mantenernos jóvenes. Hay muchas cosas entretenidas”, comentó la asesora en hábitos naturales.

En la página de Instagram de la tienda también se ofrecen tips para vivir de manera más saludable.