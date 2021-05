Alberto Abarza logró dos medallas de oro en el Open Europeo de Para Natación

Una de las grandes cartas que tiene el Team Chile de cara a los Juegos Paralimpicos de Tokio es, sin duda, el nadador Alberto Abarza. Y en ese contexto, el nadador nacional volvió a mostrar sus capacidades pensando en esa competencia.

Abarza está en Madeira, Portugal, donde se está disputando el Open Europeo de Para Natación, donde sumó dos medallas de oro. La primera fue ayer en los 100 metros espalda categoría S2, donde se impuso con un tiempo de 2 minutos, 4 segundos y 39 segundos. Y hoy se coronó en los 200 metros libres marcando un crono de 4 minutos, 20 segundos y 27 centésimas.

“Fue una competencia muy linda. Estaba nervioso ya que Rusia y Polonia venían muy fuerte. Es algo maravilloso medirse con los mismos que van a estar en Tokio, solo faltó Brasil. Haber ganado esta prueba es una muy buena antesala para lo que van a ser los Juegos. Ahora sabemos lo que hay que mejorar porque nuestros rivales van a ir mejorando aún más. Hay que ponerse las pilas en lo que va quedando”, apuntó Abarza en conversación con ADN TOP KIA respeto a la primera medalla de oro que sumó en tierras lusas.

Alberto Abarza 📸 takes the win for Chile 🇨🇱 in the men's 100m Backstroke S2! What a dominant performance it was!

📺 Watch Live:

📊Results: #ParaSwimming #Madeira2020

— Para Swimming (@Para_swimming) May 18, 2021