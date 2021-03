Kristel Köbrich confirmó que está muy motivada para los Juegos Olímpicos: “Estamos preparándonos”

Hace algunos días, la nadadora chilena Kristel Köbrich consiguió medallas de plata y oro en el Sudamericano de Buenos Aires, logrando su mejor marca en la prueba de los 1500 metros libres.

La deportista conversó con Mujeres al Deporte de Radio ADN sobre sus logros en tierras argentinas y sus próximos desafíos.

Respecto a las medallas obtenidas en la competencia, la chilena manifiesta que “me motiva muchísimo porque es algo en lo que estamos preparándonos para los postergados Juegos Olímpicos, que por primera vez tendrán la prueba de los 1500 metros“.

“Desde el año pasado teníamos pensado ir a varios torneos y por el tema de la pandemia no hemos podido. Eso nos había impedido tener un roce internacional con otros rivales”, agrega.

En cuanto a las complicaciones producto de las cuarentenas durante el 2020, Köbrich explica que “estuve seis o siete semanas sin entrar al agua, lo que para mí fue una oportunidad. La sensibilidad, la flotabilidad, la técnica, todo eso se pierde muy rápido. Eso era lo que más me preocupaba porque en ese momento no sabíamos si se harían los Juegos o no”, comenta.

Además, la nadadora, que ya está clasificada para la próxima cita olímpica, apunta que “estos Juegos son totalmente diferentes, por el lado de las clasificaciones a estos. Nos hemos tenido que adaptar, lo que ha sido un proceso de aprendizaje para cada uno”, sostiene la chilena.

Consultada por su presencia en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Köbrich no asegura su participación, pero afirma que “las ganas están, de estar como sea. No sé si dentro o fuera del agua. Me gusta mucho la idea de que haya un mega evento como este en casa”, concluye.