Tras tercer día de búsqueda, el montañista chileno Juan Pablo Mohr sigue desaparecido en el K2

Este lunes se cumplen tres días desde la desaparición del chileno Juan Pablo Mohr en el K2, que es considerada la montaña más peligrosa y la segunda más alta del planeta con 8.611 metros sobre el nivel del mar. Esta expedición era liderada por el pakistaní, Ali Sadpara, y también participaba el islandés John Snorri.

Durante esta jornada se reanudó la búsqueda, donde dos helicópteros del ejército de Pakistán sobrevolaron a más de siete mil metros de altitud, sin embargo los cerca de 50 grados bajo cero y los fuertes vientos han impedido el desarrollo normal de la pesquisa.

A través de sus redes sociales, el alpinista Chhang Dawa entregó detalles de lo realizado. “Hoy pudimos hacer vuelos de búsqueda a más de 7.000 metros con dos helicópteros del Ejército y la ayuda del escuadrón 5 de Aviación del Ejército. Los pilotos, Lakpa, Dendi sherpa y yo recorrimos las zonas clave para localizar a los escaladores desaparecidos Ali Sadpara, John Snorri y Juan Pablo Mohr en el K2. Hemos tenido menos visibilidad y la parte superior de la montaña está cubierta de nubes. Durante los últimos tres días, los pilotos han hecho un gran trabajo, por encima de sus límites, pero no hemos podido encontrar ninguna pista. El equipo está esperando otro momento en que el clima nos de una posibilidad de continuar la búsqueda“, afirmó.

