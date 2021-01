Bombazo en la NBA: James Harden es el nuevo jugador de los Brooklyn Nets

El máximo anotador de la NBA, James Harden, había expresado su intención de marcharse de Houston Rockets y tras negociaciones se llegó a un acuerdo para ser traspasado a los Brooklyn Nets.

Debido a esto, el fichaje de “La Barba” remeció el básquetbol norteamericano, ya que con esta incorporación formará un big-three con las estrellas Kevin Durant y Kyrie Irving. El fichaje también generó movimientos en otros dos equipos.

Los Cleveland Cavaliers, luego de esta negociación recibieron al centro, Jarrett Allen y al alero, Taurean Prince. Mientras que Indiana Pacers se hicieron con los servicios del base, Caris LeVert.

Por otra parte, los Rockets recibirán a Víctor Oladipo desde Indiana, más Dante Exum y Rodions Kurucs desde los Nets.

La inminente salida de Harden se produjo luego de las críticas que hizo sobre el rendimiento de su equipo la jornada del martes, tras la segunda derrota consecutiva por 117-100 ante Los Ángeles Lakers de Lebron James.

Sobre eso, dijo a la prensa que “no era lo suficientemente bueno (el equipo). Estamos muy lejos del resto de contendientes. Obviamente, no hay química, nos falta talento, todo. Está claro desde los dos últimos partidos”, afirmó el escolta.

Con esto, James Harden después de haber estado 9 años en Houston, tendrá un nuevo desafío y lograr conseguir su primer anillo de la NBA.

OFFICIAL: The Brooklyn Nets have acquired six-time All-NBA first teamer and eight-time NBA All-Star James Harden.https://t.co/tkh5dCKi5F

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 14, 2021