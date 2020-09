Salto a Europa: Seleccionada nacional debutará en la liga belga de hockey césped

El hockey césped femenino chileno vive un momento importante de expansión, considerando que las “Diablas”, hasta fines del año pasado, estuvieron peleando el repechaje olímpico para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque cayeron con Inglaterra.

Las jugadoras nacionales han ido ganando prestigio y tanto es así que en el último mes, cuatro seleccionadas partieron a jugar a clubes en Europa. Los casos son de Sofía Filipek y Mariana Lagos, que firmaron por el Damen Zehlendorfer Wespen en Alemania; Natalia Salvador, quien se fue al Junior de España, y Constanza Palma, que firmó por el Herakles de Bélgica.

Desde Amberes, donde reside desde mediados de agosto, Palma conversó con ADN TOP KIA y explicó cómo tomó la decisión de irse a Bélgica en medio de la pandemia por el coronavirus, el que tiene paralizada la actividad hockistica en Chile.

“En plena pandemia se me dio la oportunidad de irme y no lo pensé dos veces porque acá ya estaban jugando, el torneo estaba confirmado y los casos de covid 19 habían bajado muchísimo. En este período justo la selección no tiene ningún torneo importante. Fue la opción para venirme. Es una muy buena oportunidad para subir mi nivel hockistico y para mantenerme activa. Si bien la selección volvió a entrenar, es una buena experiencia irse para afuera y ganar otras cosas”, apuntó la ex jugadora de la Universidad Católica.

De hecho, ya mañana Constanza Palma hará su estreno oficial en la liga belga, cuando el Herakes enfrente al Watducks. Todo en un contexto de crecimiento para esta disciplina con referentes ya jugando a nivel europeo, en un ascendente rendimiento desde el arribo de Sergio “Cachito” Vigil a la dirección técnica nacional. ¿Hay influencia de “Cachito” en esta mayor consideración a las chilenas?

“De a poco nos han ido metiendo en la cabeza que somos profesionales del hockey, por mucho que no nos paguen. Somos profesionales amateurs. Obvio que lo que te permita mejorar hay que hacerlo. Todas las que nos fuimos fuera del país hablamos con “Cacho” y fue el primero que nos dijo que lo hiciéramos y nos apoyó en un 100%. Había que aprovechar porque en el fondo en Chile no se sabe cuándo va a haber torneo. Era una muy buena oportunidad y varias que tenemos en la cabeza esto de ser profesionales lo tomamos y nos fuimos”, señaló la centrocampista que es seleccionada nacional desde 2010.