Pescador encuentra a un hombre muerto en playa de San Pedro de la Paz: no habría intervención de terceros

El cuerpo de un hombre desnudo con sus zapatillas puestas fue encontrado por un pescador durante la jornada de este domingo 19 de noviembre, en la playa del sector Valle la piedra en San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, quien dio la alerta a la policía tras confundirlo con un lobo marino.

En su relato, el pescador Juan Mora señaló a ADN que al ver el cuerpo de lejos pensó que se trataba de un lobo marino y que tras darse cuenta de que se trataba de un hombre, dio la alerta a personal de Carabineros.

“Como todos los fines de semana vengo a la pesca para acá. Así que tiré para allá de repente dije yo, hay un lobo afuera. Caminé para acá y era un cuerpo que estaba ahí. Los pájaros lo estaban picoteando, así que tuve que quedarme un rato aquí porque si no se lo estaban carneando”, señaló el pescador que encontró el cuerpo sin vida en la playa.

En tanto, por instrucción del Ministerio Público se constituyó en el lugar personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes quedaron a cargo del procedimiento, descartando la participación de terceras personas en la muerte de la víctima tras las primeras diligencias.

“No presentaba lesiones evidentes atribuibles a terceras personas. No obstante, la causa final la dará la autopsia médico legal respectiva. Asimismo, se trabaja en medio de huellas y de denuncias afectuadas por presuntas desgracias respecto a la identidad de esta persona, ya que no portaba ningún documento. Se trabaja para establecer científicamente su identidad”, dijo el subperfecto Pablo Reinagel de la PDI.

Al lugar también llegaron familiares de personas que están desaparecidas que cuentan con denuncias por presunta desgracia, quienes intentaron reconocer el cuerpo sin tener resultados positivos.

La investigación la encabeza el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Concepción, mientras que el cuerpo permanece en el Servicio Médico Legal para los análisis forenses respectivos y la identificación del hombre.