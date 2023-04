Impactantes registros: Revelan video del momento en que asesinan al carabinero Daniel Palma

Las pruebas de la Fiscalía Centro Norte en la formalización de los tres imputados por el asesinato del carabinero Daniel Palma fueron más que contundentes.

Es que Felipe Olivari, quien está a cargo de la investigación, mostró reveladores registros que dieron cuenta de los minutos previos al ataque contra el suboficial.

Unas imágenes que muestran como comenzó la fatídica noche en que los detenidos Luis Lugo, Ovimarlixion Garcés y David Fuentes se cruzaron con el funcionario a bordo de su moto.

Esto luego de disparar en un cité de Santiago Centro, lugar al que llegaron junto al también buscado Carlos Cortés y otros dos sujetos no identificados, con los que terminaron efectuando varios balazos contra tres víctimas.

Un video, una ventana y el cruce con Daniel Palma

Así, en el material audiovisual se observa esta “persecución” que realizan los detenidos contra estas personas, habitantes del lugar.

Y se ve cómo incluso arrancan de sus victimarios lanzándose de una ventana, desde donde se ve caer a dos personas intentando evadir el ataque.

Posteriormente, se observa a los imputados disparar en plena calla, para luego subirse al Chevrolet azul, mismo vehículo que luego intentaría ser fiscalizado por Palma.

Sin embargo, Olivari muestra un registro donde se ve cómo el policía se acerca en su moto al auto, y sin ni siquiera alcanzar a reaccionar, recibe dos fatales disparos.

“Intentó fiscalizar el auto, no disparó, no sacó el arma, no le dieron ninguna oportunidad y le dispararon sin ningún tipo de misericordia”, dijo Olivari.

Después de esto, las imágenes muestran como los sujetos arrancan del lugar, para luego abordar a un taxista, a quien obligan a sacarlos del lugar.

De esta forma, los fuertes registros del asesinato del carabinero Daniel Palma impactaron en la formalización, donde finalmente el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de los imputados Ovicmarlixon Garcés por el delito de homicidio de carabinero en servicio y de David Fuentes y Luis Lugo por diversos delitos, con un plazo de investigación de seis meses.