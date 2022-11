En horas de la madrugada de este jueves, un violento portonazo se registró en la comuna de Lo Barnechea, al oriente de la capital.

Carlos, víctima del ilícito, llegaba en su auto marca BMW a su casa a eso de las 01:00, cuando ve que otro auto de alta gama, un Mercedes Benz, se estaciona detrás del de él cuando abría el portón.

“Se metió un auto por atrás. En eso, uno no sabe qué hacer, actúa de manera irracional. Traté de mover el auto un poco y se bajaron rápidamente dos personas. Empezaron a golpear la ventana, me apuntaron. Vi unos haces de luz que, supongo, son unas miras, algo así. Fue bien traumática la cosa. Me hicieron bajar del vehículo, les pasé las llaves y partieron. No me golpearon”, contó.

Tras el ilícito, rápidamente se dio aviso a Carabineros, quienes activó el “Plan Antiencerronas”, lo que permitió monitorear la huida de los antisociales: el automóvil Mercedes Benz huyó por la autopista Costanera Norte.

A la altura de la salida hacia Recoleta, el conductor chocó contra las barreras de contención, lo que permitió su detención: se trataba de un joven de 21 años, con antecedentes policiales. El automóvil, en tanto, había sido robado en Pudahuel hace poco más de una semana.

El BMW, por otra parte, fue hallado horas más tardes en la comuna de Maipú.

El resto de los integrantes de la banda lograron escapar.