Le dicen “El Pantano” a ese sector de la población El Castillo, en La Pintana: en el hampa creen que quien allí entra, en esas ocho cuadras que cruzan la calle El Fundador, no sale. Un rumor que se corrió para evitar la intromisión de clanes rivales, según señalaron vecinos del sector a ADN. Y fue allí donde esta mañana se llevó a cabo un operativo que implicó el allanamiento de 35 casas, la detención de al menos 14 personas, y la incautación de armas cortas, además de cloridrato de cocaína, marihuana y plantas de marihuana.

Fue a primera hora de la mañana de este viernes que ocurrió el procedimiento. En paralelo al ingreso de los policías, comerciantes de la feria se instalaban y vecinos llevaban a sus hijos a los colegios.

¿Cómo es vivir allí? “Complicado igual, uno está acostumbrada tras tanto tiempo. Uno se esconde de los balazos, de los fuegos artificiales. Mi hija tiene 7 años. Anda poco en la calle por lo mismo”, dijo una madre que llevaba a sus hijos a la escuela.

Sobre el operativo, otra vecina señaló: “Me parece genial que hagan esto. La delincuencia está demasiado… Ya no se puede vivir. Yo soy trabajadora, tengo cuatro hijos. Me cuesta ganarme la plata. Que la gente se la gane así tan fácil y que destruya la juventud, me molesta. Yo trabajo desde las 9:00 hasta las 18:00, y la balacera… Uno no puede hacer vida, porque no se puede salir. Gracias a dios a mí no me ha pasado nada, pero a mi papá le llegó una bala loca. La delincuencia acá es mucha. Debería ser siempre estos procedimientos, una vez al mes, porque la delincuencia es demasiado”.

El coronel Tulio Muñoz, jefe de operaciones del departamento Antidrogas OS7 de Carabineros, profundizó en lo que ocurre después, cuando las balizas se apagan y los carabineros se van: “Todos nos preguntamos qué pasa después de los allanamientos. Los vecinos quedan al amparo que se produzcan hechos de violencia, que pueden pasar. Por eso Carabineros, con el Ministerio Público y la municipalidad se coordinaron para que, después, de esto, podamos prestar un servicio intenso para potenciar la presencia nuestra de forma posterior”.

El plan consistirá en aumentar y reforzar la presencia policial en el sector, no diariamente, pero sí en horas puntas. “La idea del plan no es contra la comunidad; es estar con ellos, prolongar la estadía y que sientan seguridad”, dijo Muñoz.

La fiscal Leda Astorga, de la Fiscalía Metropolitana Sur, explicó que el operativo fue por microtráfico y tráfico de drogas. Sobre el día posterior, aseguró: “Tenemos un sistema de vigilancia constante en la población de manera de evitar el delito de tráfico. La población nunca ha estado abandonada, sin embargo es mejor tener presencia policial constante”.

Adentro de las casas se encontraron también animitas que hacían una suerte de homenaje a “los caídos”: a aquellos vecinos fallecidos.