Amiga de joven fallecida en clínica estética clandestina: “Ellos parecían y hablaban como médicos, uno caía en su juego”

Javiera Alvarado era amiga de Leslie Vergara, la joven de 32 años que falleció la noche del martes en la Clínica Cordillera por un paro cardiaco, tras realizarse una intervención en una clínica estética clandestina en la comuna de Las Condes. Durante este miércoles, Alvarado hizo un relato cronológico de los hechos, desde la semana pasada, cuando ocurrió la primera intervención a la que se sometió Vergara, hasta su fatal desenlace.

El cómo la víctima llegó hasta ese lugar fue por el boca a boca, por un dato de “otras amigas que se habían realizado procedimientos de relleno de glúteos o labios allí”, dijo Javiera. Su rol en todo esto era que, luego de hecho el procedimiento, debía ir a buscarla y llevarla hasta su casa en el auto de Leslie.

La hora estaba agendada para las 20:00, pero Leslie llegó un poco después, a las 20:30. 45 minutos más tarde, a eso de las 21:17, Javiera le escribió. Su amiga le respondió enviándole su ubicación. Fue a las 22:18 que llegó.

Afuera de la casa estaba el auto de Leslie. Javiera tocó el timbre y golpeó la madera del portón, pero no obtenía resultado. “Estuve harto rato insistiendo. Luego salió un caballero dentro de la casa. Abrió el portón y me preguntó que a quién buscaba”.

El sujeto le dijo que Leslie no estaba allí y relativizó la situación: “Me dijo que se sintió un poco mal y que la tuvieron que llevar a la Clínica. Jamás me imaginé lo mal que había estado ella”.

Jorge Flores, uno de los involucrados en el procedimiento (según Javiera), apareció en el lugar. Le dijo a la amiga de la víctima que iba a buscar algunos documentos para ingresarla a la clínica. “Le pregunté qué había pasado y me dice que se había sentido mal, se desmayó y empezó a convulsionar”.

Flores estuvo entre 30 y 45 minutos adentro de la casa. Según lo que le dijo a Javiera, buscando los documentos; según lo que cree, estuvo “botando evidencia”.

Juntos viajaron hasta la Clínica Cordillera. La infructuosa reanimación de Leslie, quien llegó fallecida al centro de salud, duró 45 minutos.

De forma preliminar, los presuntos involucrados en el procedimiento señalaron que Leslie Vergara llegó buscando ayuda no estética. Pero Javiera aclara: “No andaba buscando ayuda de nadie. Quería agrandar y moldear su trasero, por eso llegó ahí. Estaba agendado“.

“La semana pasada fue (a la clínica clandestina) conmigo. Mónica Flores, Jorge Flores y Teresa Días dijeron que estaban súper cansados, que habían realizado una liposucción y habían inyectado a varios días más y que preferían atender al día siguiente (miércoles 26 de enero)”, relató Javiera.

Fueron las palabras, sin embargo, las que dieron forma a esto: “(Sé que) funcionaba como clínica estética. Ellos parecían y hablaban como médicos, uno caía en el juego de ellos“, dijo Javiera.