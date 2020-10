Carabineros realizó responso fúnebre de cabo baleado en La Araucanía: “Estamos consternados”

En la Escuela de Formación de Carabineros de Temuco, se realizó este sábado un responso fúnebre en memoria del cabo segundo Eugenio Nain, de 24 años, quien ayer falleció tras ser baleado en medio de un procedimiento de la policía uniformada en el sector de Metrenco, Región de La Araucanía.

Tras la ceremonia, el general Carlos González, jefe de la IX zona Araucanía de la institución, aseguró que “estamos consternados” por el hecho.

“Hoy estamos tristes, estamos consternados, él deja una viuda, dos pequeños hijos, la menor de seis meses de edad, que no va a ver a su padre, que no va a crecer con la presencia de su padre. Los carabineros estamos aquí con el corazón en la mano, pero de pie para seguir enfrentando los desafíos que no solo tiene La Araucanía si no que tiene Chile”, agregó el general.

El cabo segundo recibió un impacto de bala en la garganta luego que la radiopatrulla que manejaba se encontrara con una barricada en medio de la ruta, y pese a ser trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Temuco, falleció producto de la gravedad de la herida.

Eugenio Nain se convirtió en el mártir 1.221 de Carabineros, en un hecho que ha sido lamentado y rechazado de forma transversal, y por el cual la institución estableció varios días de luto.