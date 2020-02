Actor Alonso Quintero fue apuñalado en el Barrio Bellavista

El actor y estudiante de Sociología, Alonso Quintero, sufrió una agresión durante la madrugada del jueves mientras salía de un bar en el Barrio Bellavista.

A través de su cuenta de Instagram, Quinteros relató que junto a su pareja y un amigo fueron atacados por un grupo de personas que estaban robando en la calle. “Llevo dos noches hospitalizado después de que, en la madrugada del jueves cuando iba saliendo de un karaoke en Bellavista junto a mis amigos, nos atacaron un grupo de personas que estaban robando en la calle“, manifestó.

“Tratando de calmar las cosas y de que no le hicieran nada a mi polola, recibí una puñalada que me llegó hasta el hígado y un palo en la cabeza que me tiró al piso”, explicó Quintero.

Además señaló que un conductor que pasaba por el lugar no dudó en trasladarlo a la Clinica Santa María donde fue atendido de urgencia. “Perdí mucha sangre, pero afortunadamente y gracias al rápido actuar de mis queridxs @fredesdelreal1 , @nicolekohnenkampf y de un desconocido que paró su auto para ayudarme, logré llegar a la urgencia de la clínica Santa María, a tiempo para que pudieran parar la hemorragia y salvarme la vida“, aseguró.

Finalmente el actor explicó que su recuperación tomará tiempo y agradeció al equipo médico que lo atendió, a sus acompañantes y al anónimo conductor.