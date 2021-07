Alex Forero, animador de Festigame 2021: “Va a marcar un hito”

En el Ciudadano ADN conversamos con Alex Forero, uno de los animadores de Festigame 2021, que se realiza este fin de semana.

Respecto a la edición 2021 de Festigame, Forero aseguró que “creo que este fin de semana va a marcar un hito”.

“Dentro de Festigame habrán un montón de actividades, regalos de marcas, paneles de conversación muy interesantes. Se viene con todo y el mundo gamer va a ir creciendo exponencialmente. No es algo de la pandemia, llegó para quedarse”, explicó Forero, quien también aprovechó de contar un poco de su vida personal.

Respecto a su historia, Alex Forero contó que era “una persona que partió con una carrera en la medicina y después dije ‘la música es lo mío’. Así que agarré mis cosas y me fui a estudiar música”, relató uno de los animadores de la edición 2021 de Festigame.

En la misma línea, agregó que “los juegos de video han estado muy presentes en mi vida”. “Hubo un tiempo en que dije ‘estoy jugando demasiado y necesito hacer música’, pero justo ahí no me salían ideas. La música de un videojuego me hace disfrutarlo más, o a veces menos. Siempre he tratado de mezclar las dos cosas mucho”, señaló.

El desarrollo de la industria gamer en la actualidad

“El tema gaming últimamente ha crecido muchísimo. Ya no es solamente una persona sentada frente a un computador, podemos armar una carrera profesional. Estoy muy expectante de lo que va a pasar”, comenzó diciendo el músico, quien luego se refirió al campo laboral que se le ha abierto a los compositores gracias al desarrollo del gaming a nivel mundial.

“Como se está posicionando tanto, muchos productores musicales están viendo una oportunidad en esta nueva arista y generar música para los videojuegos. Están cada vez más realistas, es impresionante a mí me deja sin palabras porque va creciendo a pasos agigantados”, aseguró.

Finalmente el entrevistado mencionó que “el público de Twitch latino es más grande que el de Estados Unidos, tenemos un gran impacto en esto de los e-sports”.

“Tenemos una responsabilidad muy importante de llevar esto hacia arriba y hacerlo que se transforme en algo bueno y dejemos de estigmatizarlo como el caso del niñito pegado frente a la pantalla que se está quemando las neuronas”, cerró.