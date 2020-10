Daniela Vega animará fiesta de Halloween en la Blondie: “Es un lugar icónico donde di mi primer beso y viví mi primera borrachera”

“No dejaremos que muera el palacio. Me ofrezco a animar la fiesta del 31“. Con estas palabras, la actriz Daniela Vega quiso apoyar a la conocida discotheque Blondie, uno de los espacios emblemáticos de Santiago que se ha visto muy afectado por la pandemia del Covid-19, dadas las normas sanitarias que prohíben los eventos masivos —la comuna se encuentra recién en Preparación— en espacios cerrados.

El centro de eventos guardaba la tradición de realizar los festejos de Halloween cada 31 de octubre. Sin embargo, en 2019, la fiesta que se realizaría en el Club Hípico debió ser suspendida en medio del estallido social. Ahora con la emergencia sanitaria, la “noche de brujas” se celebrará vía streaming.

El 17 de octubre pasado, Blondie anunció que realizaría un evento especial para este sábado 31, señalando que “llevamos siete meses sin abrir, lo cual ha sido muy rudo”. De hecho, su productor Ariel Núñez advirtió que “si no hay venta, no se puede continuar“.

En este contexto, Daniela Vega quiso sumarse a este evento. “Es un ofrecimiento que hice a propósito de mi cariño y de todos los años que llevamos de amistad. Pretendemos entregar un momento grato, alegría, baile e ilusión”, expresó.

Lo que la actriz denomina como “un maravilloso palacio emplazado en un subterráneo de Santiago” tiene un fuerte significado en su vida. “La Blondie es un lugar icónico en donde yo di mi primer beso, viví mi primera borrachera y se me abrió un mundo completamente nuevo, del que me sentí parte en el momento en que pisé el primer escalón”, contó.

Además, la protagonista de Una mujer fantástica y La Jauría reveló una anécdota “muy extraña” que vivió en la discotheque. “Me ocurrió hace muchos años atrás, estábamos bailando en la pista central y de pronto sentí como una quemadura, algo así, en una mano”.

“Entonces dije que alguien me quemó la mano con un cigarro, y resulta que me había picado una abeja“, continuó. “Nunca me había picado una abeja en la vida. Ahí descubrí que tenía alergia y terminé en una urgencia esa noche, hinchada como sapo, porque me picó una abeja dentro de la Blondie”.

Sobre qué es lo que echa más de menos de la “normalidad”, Vega manifestó que “extraño la libertad de poderse juntar con los amigos, extraño mucho ir a la Blondie a bailar, extraño mucho ver a mi chiquillada, abrazar a mi chiquillada”.

Las entradas para participar en el Halloween en Blondie, en el que también participarán Kitty del Aire y Fuego y RoxyFoxy, están disponibles a través del sistema Eventrid.