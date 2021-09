Iron Maiden registró récord: Senjutsu es el disco físico más vendido en 45 años

Iron Maiden obtuvo recientemente otro récord a su extensa carrera, al poner en alto los éxitos de su nuevo álbum Senjutsu, posicionándose en el número cuatro en la lista de 200 álbumes de Rolling Stone.

Se trata del trabajo número 17 de la banda en un disco de estudio, que también se ubicó en el tercer puesto de los 200 de Billboard.

De esta manera, su más reciente obra les valió alcanzar el registro de inicio más grande, superando incluso a los clásicos certificados de platino como Power Slave y The Number of the Beast.

Un punto a destacar de este récord es que en tiempos como estos, donde la música se reproduce mayoritariamente por streaming y via internet, cerca del 90% de las ventas de Senjutsu provino de forma física.

Ese aspecto es algo que no sorprende del todo entre los seguidores de la banda, ya que Iron Maiden cuenta con menos de 9 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify.

Según los datos de la lista de Rolling Stone, esta cifra corresponde al porcentaje más alto de ventas de álbumes en la lista. El último proyecto de Imagine Dragons, Mercury – Act 1, quedó en un distante segundo lugar con un 50 por ciento.

La venta de Senjutsu

La agrupación de heavy metal impulsó y presionó con entusiasmo la venta de un producto físico. De hecho, enviaron 15.000 CD de edición especial a la tienda de retail Target y 10.000 vinilos rojos de edición limitada a la cadena de supermercados Walmart en Estados Unidos.

Con esto se daba importancia a los amantes de lo coleccionable y destacaban, al mismo tiempo, la relación que se establece en estos particulares puntos de ventas. “Decidimos que queríamos vivir en Target después de no estar en esas tiendas durante más de una década“, sostuvo Michael Kachko, vicepresidente senior de grabaciones de catálogo del sello BMG de Iron Maiden.

De esta manera, “La doncella de hierro” logró un importante récord, con la particularidad de sobreponerse ante el fenómeno del streaming y realzando la venta física.