Nuevo denunciante se suma a las acusaciones de acoso contra Miau Astral: “Se me abrió la herida, el trauma”

Miau Astral sigue en el ojo del huracán, luego de que Sergio Infante la denunciara ante la justicia por acoso, interponiendo un recurso de protección.

El hombre acusa a la astróloga de haberlo hostigado a través de cientos de correos, luego de mantener tres citas a fines del año 2023.

“Tengo miedo de lo que pueda ser capaz esta mujer”, dijo en un registro subido a Youtube, donde mostró los mails que le enviaba la tarotista, donde pasaba del amor a las amenazas.

Una situación que se viralizó ampliamente, y que hizo que incluso se sumara un nuevo testimonio contra la también escritora. El de Felipe, otro tipo que salió con ella.

El otro denunciante de Miau Astral

Así, el sujeto decidió, primero, comentar por X parte de lo que le había tocado vivir tras relacionarse con Consuelo Ulloa, nombre real de la astróloga.

“Esto no es una funa. Es respaldar a Sergio (actual víctima) Antes no quería hablar por miedo, pero gracias a su valentía le atrevo. Gracias a su valentía me libero del temor a las represalias”, dijo en uno de sus posteos.

Y luego conversó ante las cámaras de CHV, donde indicó que “yo fui víctima de acoso el año 2022. Quiero entregar más evidencia de que esto es real”, afirmando que con la denunciada nunca fueron pareja, y solo mantuvieron encuentros casuales durante una semana, hasta que una noche lo echó de su casa.

De hecho, comentó que, tras esto, vinieron funas y correos. “Y justo un fin de semana veo Bebé Reno y fue como revivir esa situación, una revictimización al respecto. Se me abrió la herida, el trauma”, expresó.

De esta forma, Felipe se sumó a Sergio en sus acusaciones contra Miau Astral, quien ahora deberá esperar el veredicto de la justicia frente al recurso de protección que el segundo interpuso contra ella.