Álvaro Rudolphy es acusado de complejo accidente de tránsito: “Es un loco agresivo”

El programa Qué te lo Digo lanzó una llamativa denuncia. Una de una mujer que acusó a Álvaro Rudolphy de un complejo choque.

Resulta que la señora le escribió al espacio de Zona Latina contándole su drama. Y señaló que todo habría ocurrido cuando ella regresaba de un triste momento.

“La mujer se baja, venía del fallecimiento de un reconocido rostro de la TV chilena”, dijo Sergio Rojas, dejando entrever que esta persona sería cercana a Claudio Iturra, comunicador que murió la semana pasada.

Y agregó que “al salir de ahí, ella sale y es impactada por el señor Álvaro Rudolphy”, afirmando que la habría tratado de muy mala manera.

El relato de supuesta víctima de Álvaro Rudolphy

Así, la mujer indicó a través de varios mensajes que “cuando estaba entrando al estacionamiento, muy despacio porque ya estaba Carabineros, él me choca”.

“Yo me bajo y le digo que tranquilo, y lo mínimo que me dijo es vieja culia. Yo le explico que está un familiar muerto y que no vale gritar tanto por un auto. Unas personas me defienden y un carabinero me dice que deje el auto”, agregó.

La señora manifestó que le sacó una foto a la camioneta del protagonista de teleseries, y que el arreglo de la colisión costaría como 700 mil pesos.

“Me molesta su agresividad y que se arranque... ese hombre es un loco agresivo”, manifestó la denunciante del actor.

En tanto, el programa intentó comunicarse con Álvaro Rudolphy, sin éxito. Eso sí, el conductor Sergio Rojas, expresó que se estampó una denuncia correspondiente, que estaría en una comisaría de Las Condes.